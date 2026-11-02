Čvrste i visoko dignute brade

Bio je juniorski prvak svijeta, treći na Olimpijskim igrama u Riju. U kojem smjeru ide dalje? U pet profesionalnih godina nanizao je 14 pobjeda, ali bez velikog meča – 12 prekidom, ali većinom protiv protivnika koji nisu bili ni blizu njegove razine, niti je preko njih mogao ući tamo gdje mu je mjesto: u najuži krug izazivača. Na pitanje želi li jednostavno kao Mirko Filipović biti najjači čovjek na svijetu, rekao je da to želi oduvijek. Na pitanje kako se bori s predrasudama da su boksači malo tupasti, da nisu baš pročitali puno knjiga, rekao je da su za neke boksače to predrasude, ali za neke nisu. Da si je ostao bolji s Pijetrajem, tvrdi kako bi vjerojatno bio olimpijski prvak. HRT