Filip Hrgović: Od 'žrtvenog janjeta' do svjetskog trona bez ičije pomoći - Monitor.hr
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Čvrste i visoko dignute brade

Filip Hrgović: Od ‘žrtvenog janjeta’ do svjetskog trona bez ičije pomoći

Filip Hrgović je po drugi put gostovao kod Stankovića, ovaj put nakon što je postao svjetski prvak. Priznao je da su ga u meč protiv Mosesa Itaume doveli kao “žrtveno janje”, no on je tu vidio svoju priliku i iskoristio ju. Istaknuo je kako se u okrutnom svijetu profesionalnog boksa – nenaklonjenom malim nacijama – godinama borio bez podrške saveza ili klubova. Umjesto gromoglasnih dočeka i slavlja, izabrao je miran obiteljski odmor i pronalazak snage u vjeri, zaključivši kako ga je težak put naposljetku doveo do najveće životne pobjede. HRT


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30.08. (07:30)

Preokret za povijest

Filip Hrgović tehničkim nokautom u devetoj rundi postao IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji

Hrvatski boksač Filip Hrgović osvojio je naslov IBF-ovog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji pobijedivši Britanca Mosesa Itaumu tehničkim nokautom u devetoj rundi. Meč, održan u londonskoj O2 Areni, donio je dramatičan preokret. Itauma je dominirao većim dijelom borbe, a Hrgovića je već u drugoj rundi poslao u nockdown. No, hrvatski boksač pokazao je iznimnu izdržljivost. U devetoj rundi Hrgović je krenuo u odlučujući napad, a nakon serije snažnih udaraca, Itaumin kut ubacio je ručnik u ring, čime je sudac prekinuo borbu i proglasio Hrgovića novim prvakom. 21-godišnji Britanac prvi put se našao u dubokim rundama i potpuno ostao bez energije Index, tportal

  • Hrgović Englezima: Uvijek vas sje*emo. U nogometu, boksu. Nanizao sam četvoricu vaših (Index)
  • Legende o Hrgovićevoj senzaciji: Nemam pojma što se ovo dogodilo (Index)
  • Pogledajte trenutak u kojem je Filip Hrgović postao svjetski prvak (Telesport)
  • Pročitajte komentare na Forumu

 

17.08.2025. (11:00)

Čvrsta brada glavu spašava

Filip Hrgović jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Adeleyea

Hrvatski teškaš sada je na omjeru od 19 pobjeda i jednog poraza u profesionalnoj karijeri, dok Britanac ima 14 pobjeda i dva poraza. Hrgović je tijekom cijelog meča bio taj koji je držao protivnika na zadnjoj nozi i kontrolirao događanja u ringu, dok je Adeleye čekao priliku iz kontre. Bila je to uzbudljiva borba koja je vrhunac imala u osmoj rundi, jednoj od najluđih u Hrgovićevoj karijeri. Index… pročitajte komentare na Forumu.

06.04.2025. (02:12)

Povratak otpisanog

Filip Hrgović pobijedio Joea Joycea sudačkom odlukom nakon deset rundi

Filip Hrgović u Manchesteru se borio protiv Joea Joycea. Prva mu je to borba otkad je u lipnju prošle godine doživio poraz od Daniela Duboisa u dvoboju za IBF-ov privremeni teškaški naslov. Joyce je Hrgovićev stari znanac iz amaterskog razdoblja, a Hrvat je u ovu borbu upao kao zamjena za ozlijeđenog Dilliana Whytea. Hrgović je krenuo odlično u prvu rundu, no zaradio je i posjekotinu. Razmjenjivali su se udarci na obje strane i vrlo su se brzo kod obojice vidjeli znakovi umora. U nastavku je naš sportaš bolje pogađao protivnika. Joyce je uglavnom bio agresivniji i imao incijativu, a Hrgović kvalitetnije pogađao. Izdržali su svih deset rundi i na kraju je sudačkom odlukom odlučen pobjednik, suci su jednoglasno rekli – Hrgović. Index Komentari na Forumu.

02.06.2024. (03:44)

Drž' se, Hrga!

Hrgović poražen u borbi karijere, Dubois postao vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa

Pobjednik ove borbe postat će i vlasnik IBF-ovog privremenog pojasa, a on bi s vremenom mogao postati i onaj pravi jer IBF još nije odlučio hoće li oduzeti titulu Usiku, koji ima zakazan revanš s Tysonom Furyjem. Hrgović, koji u 17 borbi u profesionalnoj karijeri ima isto toliko pobjeda, u meč ulazi neznatno teži od Duboisa. Hrvatskom boksaču vaga je pokazala 112.2 kilograma, a Englezu 111.5. Hrgović je izgledao dobro sve do sedme runde, kada ga pogađa Dubois dvaput iz klinča i zatim u naletu povezuje još par udaraca. Muči se Hrgović u ovim trenucima, definitivno njegova najlošija runda. Neutralni liječnik pregledo je Hrgovića i prekinuo meč u osmoj rundi. Index… pogledajte komentare na Forumu.

29.05.2024. (10:00)

May the odds be in your favor

Najvažnija borba Filipa Hrgovića u karijeri ove subote

Filip Hrgović vraća se u ring 1. lipnja protiv Britanca Daniela Duboisa, koji je lani boksao s Usikom za titule prvaka. Njihova borba neće biti za IBF titulu jer je Ukrajinac tražio izuzeće, s ciljem da se Usik i Fury ponovno suoče u borbi za apsolutnog prvaka. Ovaj “pet na pet” događaj na rasporedu je 1. lipnja, a održat će se u Kingdom Areni u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije. Događaj počinje u subotu u 20 sati po našem vremenu, a Filip Hrgović borit će se u predzadnjoj od šest borbi. Budućnost mu je i dalje nepredvidljiva, ali pobjedom bi postao nezaobilazno ime u teškoj kategoriji. Kladionice su uglavnom njemu naklonjene. Izravni prijenos je na DAZN kanalu, a i sam događaj se posebno naplaćuje. 24 sata

20.01.2024. (20:00)

Dok ga ne pozove netko jači

Hrgović još uvijek čeka na borbu za svjetski naslov, djelomično zato što je i on prigrlio “Mavrovićev reept”

Hrgović sjedi u čekaonici ponajprije zbog labave organizacije, maglovitih postavki i nedorečenih propisa profesionalnog boksa u 21. stoljeću. Ništa od toga nije usmjereno protiv njega osobno, iako trenutačno on ispada žrtva sustava. Međutim, dobrim dijelom je i sam kriv za svoju sadašnju situaciju. Posljednjih je godina neprestano govorio da je spreman boksati s najboljim suparnicima i onda gotovo u pravilu završavao u ringu s boksačima, najblaže rečeno, daleko ispod svoga renomea i kvalitete. Teza da ga se itko iz svjetskog vrha pribojavao ili izbjegavao jednostavno ne stoji jer već neko vrijeme najbolji teškaši svijeta često boksaju slično švicarskom sustavu u šahu – protiv sebi ravnih. Publika se ne gura kupiti ulaznice za Hrgovićeve dvoboje, televizijske kuće ne nude mu ekskluzivne ugovore, a na Instagramu ima 85.600 sljedbenika, samo 20-ak tisuća više od Alena Babića i četiri puta manje od Kubanca Franka Sancheza. Takvog boksača, koji je istodobno svjetska klasa, nije jednostavno dovesti do titule. Index

31.01.2022. (00:00)

U slow motionu

Hrgović, Nu2: Želim se boriti sa svima na svijetu

Bio je juniorski prvak svijeta, treći na Olimpijskim igrama u Riju. U kojem smjeru ide dalje? U pet profesionalnih godina nanizao je 14 pobjeda, ali bez velikog meča – 12 prekidom, ali većinom protiv protivnika koji nisu bili ni blizu njegove razine, niti je preko njih mogao ući tamo gdje mu je mjesto: u najuži krug izazivača. Na pitanje želi li jednostavno kao Mirko Filipović biti najjači čovjek na svijetu, rekao je da to želi oduvijek. Na pitanje kako se bori s predrasudama da su boksači malo tupasti, da nisu baš pročitali puno knjiga, rekao je da su za neke boksače to predrasude, ali za neke nisu. Da si je ostao bolji s Pijetrajem, tvrdi kako bi vjerojatno bio olimpijski prvak. HRT

26.05.2019. (19:46)

Filip Hrgović ekspresno pobijedio Amerikanca Corbina: ‘Bio je to pravi udarac na pravo mjesto’

17.06.2018. (10:53)

Filip Hrgović: Ljudi u boksačkom savezu su paraziti, uhljebi i miševi, a moj trener ne može dobiti ni pola plaće