Digitalna revolucija na hrvatski način

Fiskalizacija 2.0: kaos prije početka eRačuna

Od 1. siječnja 2026. svi obveznici PDV-a morat će koristiti eRačune putem ovlaštenih posrednika, koje sami biraju u Poreznoj aplikaciji. No, već su izbile kontroverze zbog poruka tvrtke Moj-eRačun koja je mnoge poduzetnike dovela u zabludu da su već registrirani korisnici. Porezna uprava i HOK upozorili su da izbor posrednika nije hitno obvezan niti automatski. Izbor se može donijeti preko FiskAplikacije do kraja godine. Panika i zbunjenost najviše pogađaju male poduzetnike, koji se suočavaju s dodatnim troškovima i tehničkim izazovima uoči velike digitalne promjene, dok su velike tvrtke već započele s praksom koja će uskoro postati obavezna za sve. Poslovni


24.10. (19:00)

To pdf or not to pdf, pitanje je sad

Fiskalizacija 2.0: Nova pravila, stara zbrka

Od 1. siječnja 2026. svi poduzetnici morat će izdavati i zaprimati eRačune putem odabranih informacijskih posrednika, no tvrtka Moj eRačun uspjela je taj prijelaz pretvoriti u malu aferu. Masovno su poslali zahtjeve poduzetnicima sugerirajući registraciju bez njihova pristanka, što je izazvalo buru reakcija i upozorenje Porezne uprave. Stručnjaci upozoravaju da je ključno donijeti informirani izbor o pristupnoj točki i certifikatu te da će pravi test fiskalizacije 2.0 tek početi – kad se u sustav uključe stvarni računi. Netokracija… Za obrtnike paušalce još uvijek vrijedi prilagodba do 1.1.2027., pogotovo ako posluju samo s tvrtkama. U slučaju da posluju s fizičkim osobama, tada je fiskalizacija potrebna i za njih. Komentiraju na Forumu.

02.10. (09:00)

Napokon imamo državni razlog da kupite novi program

Fiskalizacija 2.0: E-računi i KPD šifre obvezni od 2026. – Panike nema, čekajte studeni

Emisija, u kojoj gostuje Aleksandra Ignatoski iz Estus grupe, detaljno objašnjava “Fiskalizaciju 2.0” kao dio šireg cilja Europske unije (direktiva ViDA) da do 2030. godine unificira sustave poreznog izvještavanja. Ključna promjena je uvođenje obveznih e-računa u B2B poslovanju, pri čemu obveza za obveznike PDV-a stupa na snagu 1. 1. 2026.. Fokus fiskalizacije prelazi s načina plaćanja na kupca. Za paušaliste i obrtnike, to znači fiskalizaciju svih računa izdanih fizičkim osobama, neovisno o uplati na račun. Dodatna promjena je i obvezno korištenje KPD šifre na stavkama e-računa. Savjet je da nema panike, već da se pričekaju jasnije ponude i definiranje pravilnika, vjerojatno tijekom studenog. U razgovoru za YT emisiju Iza zastora