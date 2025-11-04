Digitalna revolucija na hrvatski način
Fiskalizacija 2.0: kaos prije početka eRačuna
Od 1. siječnja 2026. svi obveznici PDV-a morat će koristiti eRačune putem ovlaštenih posrednika, koje sami biraju u Poreznoj aplikaciji. No, već su izbile kontroverze zbog poruka tvrtke Moj-eRačun koja je mnoge poduzetnike dovela u zabludu da su već registrirani korisnici. Porezna uprava i HOK upozorili su da izbor posrednika nije hitno obvezan niti automatski. Izbor se može donijeti preko FiskAplikacije do kraja godine. Panika i zbunjenost najviše pogađaju male poduzetnike, koji se suočavaju s dodatnim troškovima i tehničkim izazovima uoči velike digitalne promjene, dok su velike tvrtke već započele s praksom koja će uskoro postati obavezna za sve. Poslovni