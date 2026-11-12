Forbes procijenio bogatstvo Paula McCartneyja na 1,4 milijarde dolara: Postao je treći najbogatiji glazbenik na svijetu - Monitor.hr
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Sviranje rocka ipak se isplati

Forbes procijenio bogatstvo Paula McCartneyja na 1,4 milijarde dolara: Postao je treći najbogatiji glazbenik na svijetu

Prema novoj procjeni Forbesa, 84-godišnji Paul McCartney postao je milijarder s bogatstvom od najmanje 1,4 milijarde dolara, čime je zauzeo treće mjesto najbogatijih glazbenika, iza Jay-Zja i Taylor Swift. Iako su Beatlesi na početku karijere zarađivali manje od penija po prodanom albumu, McCartney je bogatstvo izgradio kupnjom glazbenih kataloga (poput Buddyja Hollyja i mjuzikla Grease) preko svoje kuće MPL Communications te sudskim povratom autorskih prava na pjesme Beatlesa. Značajne prihode donose mu i udio u tvrtki Apple Corps, rasprodane svjetske turneje, luksuzne nekretnine te vrijedna zbirka umjetnina. Muzika


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