Odakle su rađali, majko mila?
Fosil cinodonta star 236 milijuna godina dokazuje da su preci sisavaca rađali žive mlade
Znanstvenici su dugo vjerovali da su cinodonti, gmazovi slični sisavcima, polagali jaja. No, analiza mikrostrukture kostiju vrste Chiniquodon theotonicus staroj 236 milijuna godina otkrila je embrionalno tkivo i prsten rasta novorođenčeta. Izračunati omjer tjelesne mase novorođenčeta i odrasle jedinke od oko 14 posto ne podudara se s gmazovima ili pticama, već iznenađujuće blisko odgovara današnjim placentnim sisavcima. Ovo revolucionarno otkriće pomiče evolucijsku vremensku liniju živorođenja unatrag za čak 95 milijuna godina. Mreža