Fotograf Boris Štajduhar: Postali smo konzervativniji kao društvo. Žao mi je što se to prenijelo i na umjetnost - Monitor.hr
Danas (12:00)

Sloboda tijelu, višak krpica

Fotograf Boris Štajduhar: Postali smo konzervativniji kao društvo. Žao mi je što se to prenijelo i na umjetnost

Pritom ne želim reći da su umjetnici neka zaštićena vrsta koja smije raditi i objavljivati što i kada želi, sve pod krinkom umjetnosti. Ipak, mislim da se pretjeralo. Ne podržavam nikakve vulgarizme, ali ljudsko tijelo je kroz stoljeća bilo inspiracija nekima od najvećih umjetnika svih vremena. S druge strane, u pravu ste da su društvene mreže često prepune golotinje koja je sama sebi svrha, kaže poznati domaći fotograf Boris Štajduhar za Večernji. Nedavno je u Oktogonu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti (NMMU) u Zagrebu otvorena skupna izložba aktova “Golo tijelo” fotografa Rina Gropuzza, Borisa Štajduhara te Almina Zrna… ArtKvart


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13.05. (18:00)

Od smokvinog lista do kista

Gola istina: Zašto je akt temelj, a ne tabu u umjetnosti

Esej na stranici Art Renewal brani prikazivanje akta u umjetnosti kao neophodan pedagoški i izražajni alat. Autor tvrdi da je poznavanje anatomije ključno čak i za crtanje odjevenih figura, dok golotinja omogućuje bezvremenski izričaj oslobođen povijesnog konteksta odjeće. Odgovarajući na kritike o hiperseksualizaciji i lošem utjecaju na djecu, ističe da su čistoća i značenje djela u obradi teme, a ne u nedostatku odjeće. Umjetnička golotinja nije pornografija, već snažno sredstvo za istraživanje ljudske prirode, ranjivosti i ljepote, jednako vrijedno poput pejzaža ili mrtve prirode.