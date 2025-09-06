Kad gume mirišu na avanturu, a tanjuri na Balkanski raj
Gastro tražilica specijal – vožnja s motoristima kroz Balkan
Prva epizoda serijala Balkan Gastro Rally vodi nas kroz Crnu Goru i Makedoniju, spajajući vožnju motorima i otkrivanje autentične balkanske hrane. Od planinskih vrhova Durmitora i kanjona Tare do grčke granice, avanturisti uživaju u spektakularnim pejzažima i lokalnim običajima. U Gevgeliji kušaju makedonske specijalitete, a prvih nekoliko stotina kilometara otkrivaju duh 3.000 km dugog putovanja kroz šest zemalja. Devetodnevna tura uključuje 50 motorista, 17 restorana i više od 30 jela, obećavajući spoj adrenalina, prirodnih ljepota i najbolje balkanske gastronomije. Sljedeći izazovi: Grčka, Albanija i povratak u Split.