Ako nije dobro za kukce, dobro je za nas?
Globalni razmjeri trovanja pesticidima u poljoprivredi
Prema studiji iz časopisa Frontiers in Public Health, svake godine u svijetu zabilježi se između 402 i 433 milijuna akutnih trovanja pesticidima, što pogađa oko 46% poljoprivrednika. Iako se globalna potrošnja pesticida udvostručila od 1990. godine, Europa je jedina regija u kojoj se smanjila zahvaljujući strožim propisima. Ipak, u južnoj Europi godišnje se otruje 32% radnika. Problem otežava nedovoljno prijavljivanje slučajeva i slab pristup zdravstvenoj skrbi. Stručnjaci pozivaju na bolji nadzor, edukaciju i postupno izbacivanje najopasnijih kemikalija iz uporabe do 2035. godine. Agroklub