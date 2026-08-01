Pretvori mi Veliku Goricu u Las Vegas

Google Earth nudi AI generiranje slika na stvarnim lokacijama uz pomoć Nano Banane - Monitor.hr
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Google Earth nudi AI generiranje slika na stvarnim lokacijama uz pomoć Nano Banane

Korisnici sada mogu jednostavnim tekstualnim opisom stvarati prilagođene slike izravno na stvarnim lokacijama, spajajući maštu sa satelitskim i 3D prikazima. Alat omogućuje vizualizaciju povijesnih prizora poput starog Rima, brzu izradu infografika putem Geminija te virtualno projektiranje zgrada za arhitekte i urbaniste. Osim za obrazovanje i posao, dostupan je svima za zabavno prekrajanje svijeta. Nova mogućnost od danas je besplatna i dostupna korisnicima diljem svijeta. Bug


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Prekjučer (18:00)

Satelitsko rekonstruiranje povijesti

Kraj osmanske opsade: Kako je Google Earth sažeo Bitku kod Beča

Ovaj kratki vizualni prikaz rekonstruira legendarnu Bitku kod Beča koja je započela u srpnju 1683. godine koristeći satelitske karte Google Eartha. Video prikazuje kretanje i omjer snaga osmanske vojske koja je držala Beč pod opsadom te iznenadni dolazak i napad kršćanskog saveza na čelu s poljskim husarima i kraljem Janom Sobjeskim. Kroz animirane brojače vojnika, zastavice i statistiku žrtava, gledatelji u samo jednoj minuti mogu pratiti kronološki tijek opsade, ključni trenutak proboja saveznika i konačni slom osmanskih snaga koji je promijenio povijest Europe.

Bila je to ključna prekretnica u europskoj povijesti jer je zaustavila stoljetnu osmansku ekspanziju prema Srednjoj Europi, a označila je i početak trajnog uzmaka Osmanskog Carstva s Balkana i iz Jugoistočne Europe. Britannica

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