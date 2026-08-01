Pretvori mi Veliku Goricu u Las Vegas

Ovaj kratki vizualni prikaz rekonstruira legendarnu Bitku kod Beča koja je započela u srpnju 1683. godine koristeći satelitske karte Google Eartha. Video prikazuje kretanje i omjer snaga osmanske vojske koja je držala Beč pod opsadom te iznenadni dolazak i napad kršćanskog saveza na čelu s poljskim husarima i kraljem Janom Sobjeskim. Kroz animirane brojače vojnika, zastavice i statistiku žrtava, gledatelji u samo jednoj minuti mogu pratiti kronološki tijek opsade, ključni trenutak proboja saveznika i konačni slom osmanskih snaga koji je promijenio povijest Europe.

Bila je to ključna prekretnica u europskoj povijesti jer je zaustavila stoljetnu osmansku ekspanziju prema Srednjoj Europi, a označila je i početak trajnog uzmaka Osmanskog Carstva s Balkana i iz Jugoistočne Europe. Britannica