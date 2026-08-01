Pretvori mi Veliku Goricu u Las Vegas

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Google Earth nudi AI generiranje slika na stvarnim lokacijama uz pomoć Nano Banane
Korisnici sada mogu jednostavnim tekstualnim opisom stvarati prilagođene slike izravno na stvarnim lokacijama, spajajući maštu sa satelitskim i 3D prikazima. Alat omogućuje vizualizaciju povijesnih prizora poput starog Rima, brzu izradu infografika putem Geminija te virtualno projektiranje zgrada za arhitekte i urbaniste. Osim za obrazovanje i posao, dostupan je svima za zabavno prekrajanje svijeta. Nova mogućnost od danas je besplatna i dostupna korisnicima diljem svijeta. Bug