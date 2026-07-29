Gotova prva faza obnove: Zagrebačka katedrala sigurna za vjernike - Monitor.hr
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Hoćemo li je ikad više vidjeti bez skela?

Gotova prva faza obnove: Zagrebačka katedrala sigurna za vjernike

Prva faza konstrukcijske obnove zagrebačke katedrale uspješno je završena te je građevina ponovno sigurna za vjernike i mise. Splitska tvrtka Spegra, predvođena inženjerom Antom Borovinom, ojačala je svodove karbonskim vlaknima i injektiranjem. Najveći izazov bio je osigurati gotičku konstrukciju od potresa uz uvjet da svi zahvati ostanu vizualno nevidljivi. Slijede druga faza, u sklopu koje će se raditi restauratorski zahvati i postavljanje zatega uz nesmetan ulazak vjernika, te treća faza, koja donosi najsloženije radove na samim tornjevima katedrale. Bauštela


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