Smećara imamo na izvoz

Ukupna količina smeća koje naši građani bacaju u okoliš vjerojatno je manja od tih silnih tisuća tona koje se uvezu, ali tu ima jedna bitna stvar. Kada bi mi kao građani cijenili svoj okoliš, svoj prostor kao osnovni resurs za život nikome ne bi na pamet palo da daje dozvole za uvoz i kao građani bismo odmah reagirali na svaki pokušaj zagađenja prostora. Ali, mi to ne činimo, jer smo i sami zagađivači. Reagiramo tek kada nam voda dođe do grla, oprostite, kad nam se voda zagadi, pa je ne možemo koristiti. Da ne bi bilo zabune. U ovom tekstu pod “građani” govorim o svima, od državnih organa, lokalnih samouprava do seljaka, građana i poštene i nepoštene inteligencije.

Pitanje zbrinjavanja otpada ozbiljan je problem koji daleko nadilazi ideologiju i politiku. Da bi ga se u ovoj maloj državi riješilo nije potrebno uzeti toplomjer i otkrivati toplu vodu. Dovoljno je pogledati kako su to napravili Austrijanci i Danci. Milorad Milun za Novosti