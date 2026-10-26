Grad Zagreb i ekološke udruge u sukobu oko broja ilegalnih odlagališta: U Ježdovcu i na Savici leže tisuće tona otpada - Monitor.hr
Prekjučer (07:00)

Smećara imamo na izvoz

Grad Zagreb i ekološke udruge u sukobu oko broja ilegalnih odlagališta: U Ježdovcu i na Savici leže tisuće tona otpada

Dok Grad Zagreb navodi da je lani evidentirano 29 ilegalnih odlagališta, ekološke udruže upozoravaju na stotine aktivnih lokacija. Najveće odlagalište je Ježdovec s oko 750.000 tona komunalnog, građevinskog i opasnog otpada, dok se kod vodocrpilišta Petruševec nalazi oko 33.000 tona gudrona. Iz Grada ističu da saniraju lokacije, pojačavaju nadzor dronovima i kamerama te provode inspekcije. Udruge pak pozivaju na hitnu suradnju s državom, strožu kontrolu građevinskog otpada na izvoru te upozoravaju da kapaciteta nedostaje, dok se otvaranje CGO Resnik ne očekuje prije 2030. godine. Index


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