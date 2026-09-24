Grad Zagreb objavio platne liste ZET-a i Čistoća uoči najavljenog štrajka - Monitor.hr
Četvrtak (20:00)

Netko se igra čvrsto, mucice

Grad Zagreb objavio platne liste ZET-a i Čistoća uoči najavljenog štrajka

Grad Zagreb objavio je anonimizirane platne liste radnika ZET-a i Čistoće kako bi dokazao točnost ranije iznesenih podataka o plaćama, koje su sindikalci optužili za “friziranje”. Analiza potvrđuje da se iznosi koje ističe Grad doista mogu izračunati iz dokumenata, ali ne odgovaraju pukoj stavci “neto plaće”, već uključuju neoporezive dodatke poput nagrada, prehrane i prijevoza. Objava dolazi neposredno prije ponedjeljka i potencijalnog štrajka zbog propalih pregovora o kolektivnom ugovoru. Index


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