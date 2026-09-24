Netko se igra čvrsto, mucice

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je na izvanrednoj press konferenciji potvrdio da su s dužnosti razriješeni predsjednik Uprave Holdinga Nikola Vuković i člana Ante Samodola. “Ne dovodeći u pitanje njihovo znanje i iskustvo došlo je do neslaganja. Došlo je do sve teže suradnje zbog koncepcija vezanih uz upravljanje. Teško su surađivali s troje novih članova Uprave koji su izabrani na javnim natječajem. Teško su surađivali s NO-om a onda u konačnici i s nama. Mi Holding vidimo kao veliki sustav koji ima velike probleme. Treba nam veliki i jak tim koji dobro surađuje, koji je posvećen zajedničkim ciljevima i načinu rada. Oko toga se nismo uspjeli suglasiti s gospodinom Vukoviće i Samodolom”. Telegram