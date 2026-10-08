Samo što nije
Gradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj napreduje prema planu
Na Trešnjevci u Zagrebu u punom je jeku izgradnja novog stadiona u Kranjčevićevoj vrijedna oko 37,9 milijuna eura bez PDV-a. Stadion kapaciteta 11.163 sjedećih mjesta zadovoljavat će četvrtu UEFA-inu kategoriju, a uz tribine, hibridni grijani teren i skyboxove, imat će i specifične sadržaje poput policijskih prostorija s ćelijama za pritvor, VAR sobe te ledenih kupki. Dovršetak radova očekuje se krajem 2026. godine, nakon čega će poslužiti kao privremeni dom Dinamu za vrijeme rušenja i gradnje novog Maksimira. Index