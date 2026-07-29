Džabe nam svi serumi i kreme ovoga svijeta

Francuski pisac Frédéric Beigbeder u Zagrebu je predstavio svoj novi roman ‘Život bez kraja’ u kojem piše o besmrtnosti (postao tata u 53. godini pa želi poživjeti), a u intervjuu Jutarnjem kaže da mu je smrt prijatelj “jer kad ne bi bilo smrti, ne bismo niti znali uživati u životu”. Nedavno se preselio iz Pariza u Baskiju blizu mora što ga je posve promijenilo – “taj čovjek prije nije bio sretan, ovaj čovjek sad s kojim razgovarate jest sretan”.