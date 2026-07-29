Džabe nam svi serumi i kreme ovoga svijeta
Granice dugovječnosti: Mutacije DNK ograničavaju ljudski vijek na najviše 194 godine
Čak i uz savršen lijek protiv starenja, besmrtnost ostaje biološki nemoguća, pokazuje studija ruskih znanstvenika sa Skoltech instituta objavljena u časopisu npj Aging. Koristeći matematički model, znanstvenici su izračunali da je maksimalni ljudski životni vijek između 146 i 194 godine. Glavni razlog je neizbježno nakupljanje slučajnih genetskih pogrešaka (somatskih mutacija) u stanicama. Budući da se ključni organi poput srca i mozga ne regeneriraju, trajno nakupljanje oštećenja DNK s vremenom dovodi do neizbježnog prestanka rada organizma, neovisno o svim drugim aspektima starenja. Bug u pregledu tjednih novosit iz svijeta znanosti.