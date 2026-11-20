Nakon godina razvoja i dvije odgode, GTA VI izašao je za PS5 i Xbox Series X|S, prikupivši ocjenu 99 na Metacriticu i potaknuvši druge izdavače da pomaknu svoje igre. Razvoj se procjenjuje na 1 do 1,5 milijardi dolara, dok se zarada mjeri u milijardama, uz milijunske pretprodaje i veliku potražnju za skupljim izdanjem. Radnju u Leonidi prate Jason i Lucia, glazbu potpisuju poznata imena poput dvojca Justice, a priču prate i sudski te sindikalni sporovi nakon otpuštanja dijela britanskih zaposlenika. Bug

HCL donio prve recenzije igre: Za razliku od prijašnjih izdanja, igra počinje vrlo sporo. Krađa auta ide puno teže budući da vam je policija odmah za vratom, puno je više side-poslova koji zapravo služe kao tutoriali…

Krađa auta ide puno teže budući da vam je policija odmah za vratom, puno je više side-poslova koji zapravo služe kao tutoriali… Rockstarov hit je srušio šest godina star rekord gledanosti na Twitchu, a u jednom trenutku igru je pratilo više od tri milijuna ljudi. skoro duplo više od prethodnog rekorda (1,7 milijuna aktivnih gledatelja) koji je od 2020. držao Valorant (HCL)