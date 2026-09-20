Naša Toskana
Guardian oduševljen Samoborom: Tradicija, vrhunska vina i gastronomske delicije aduti su zbog kojih se ondje uvijek vrijedi vratiti
Britanski Guardian donosi iznimno pozitivnu reportažu o Samoborskom gorju kao savršenom izletištu u blizini Zagreba. Novinarka Mary Novakovich ističe bogatu habsburšku arhitekturu, prirodne ljepote poput Žumberka te impresivne povijesne baštine. Poseban naglasak stavljen je na bogatu gastronomsku scenu – od čuvene samoborske kremšnite, tradicijske rudarske greblice i plešivičkih pjenušaca, pa sve do vrhunske ponude u restoranu Korak s Michelinovom zvjezdicom. Zaključuje kako ovaj šarmantni kraj uspješno spaja stoljetnu baštinu, opuštenu atmosferu i vrhunske lokalne specijalitete.