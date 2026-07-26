Hemoroidi pogađaju četvrtinu populacije: Kako prepoznati simptome i trajno ih se riješiti - Monitor.hr
Danas (14:00)

Da ti odlazak na wc ne postane nužno zlo

Hemoroidi pogađaju četvrtinu populacije: Kako prepoznati simptome i trajno ih se riješiti

Novi podaci pokazuju da više od četvrtine odraslih pati od hemoroida – proširenih vena rektalnog područja. Glavni uzroci su opstipacija, naprezanje, trudnoća, sjedilački način života te prehrana siromašna vlaknima, dok predugo sjedenje na WC-u s mobitelom znatno povećava pritisak na vene. Dok unutarnji najčešće uzrokuju bezbolno krvarenje, vanjski izazivaju bol i svrbež. Većina slučajeva prolazi uz tople kupke, kreme te povećan unos vode i vlakana, no u težim situacijama primjenjuju se podvezivanje gumenom trakom ili operacija. Ako simptomi traju duže od tjedan dana ili uzrokuju jaku bol, nužan je pregled liječnika. Meddox


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24.04.2017. (04:00)

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