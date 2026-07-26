Da ti odlazak na wc ne postane nužno zlo
Hemoroidi pogađaju četvrtinu populacije: Kako prepoznati simptome i trajno ih se riješiti
Novi podaci pokazuju da više od četvrtine odraslih pati od hemoroida – proširenih vena rektalnog područja. Glavni uzroci su opstipacija, naprezanje, trudnoća, sjedilački način života te prehrana siromašna vlaknima, dok predugo sjedenje na WC-u s mobitelom znatno povećava pritisak na vene. Dok unutarnji najčešće uzrokuju bezbolno krvarenje, vanjski izazivaju bol i svrbež. Većina slučajeva prolazi uz tople kupke, kreme te povećan unos vode i vlakana, no u težim situacijama primjenjuju se podvezivanje gumenom trakom ili operacija. Ako simptomi traju duže od tjedan dana ili uzrokuju jaku bol, nužan je pregled liječnika. Meddox