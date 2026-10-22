Brzo su se predomislili

Zahvatila je Beograd, a zatim se proširila na druge gradove duž Balkanske rute i nije zaobišla ni Vinkovce. U ranim danima beogradskog novog vala heroin prokrijumčaren iz Turske bio je vrlo rijedak i jako skup. Cijena se penjala do 150 maraka za gram, što su mogli platiti samo dečki i cure iz bogatih obitelji. Slika se dramatično promijenila kad su u narko biznis ušli beskrupulozni posrednici s Kosova s improviziranim laboratorijima za finalno miksanje heroina i razgranatom mrežom za europsku distribuciju. Heroinski flash bio je najveći izazov za svakoga tko u glavi nije imao dovoljno straha od igle. Stariji i iskusniji džankiji upozoravali su na smrtnu opasnost od predoziranja, ali gotovo nitko iz tadašnjeg narko miljea nije bio dovoljno star da bi mogao opisati kakve će trajne posljedice prouzročiti dugotrajna ovisnost. Prve rokerske žrtve overdosea prijavljene su 1991. godine. Ilko Čulić za Ravno do dna