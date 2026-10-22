Brzo su se predomislili
Heroin je u početku bio legalni lijek protiv kašlja koji se mogao kupiti u ljekarnama
Heroin je najprije sintetiziran 1874. godine kao alternativa morfiju, a njemačka tvrtka Bayer počela ga je 1898. prodavati kao siguran lijek za kašalj, prehlade i respiratorne bolesti poput tuberkuloze. Naziv je dobio prema uzvišenim, “herojskim” osjećajima koje su opisivali testni pacijenti. U Britaniji se u početku slobodno prodavao u ljekarnama u obliku sirupa, kapi i tableta. Međutim, liječnici su ubrzo uočili nagli porast ovisnosti i potrebu pacijenata za sve većim dozama. Nakon što se potvrdilo da stvara jaču ovisnost od samog morfija, Bayer je obustavio njegovu proizvodnju i prodaju. Danas je, primjerice u SAD-u, heroin klasificiran kao opijat I. skupine – što znači da nosi visoki rizik od zlouporabe, nema prihvaćenu medicinsku primjenu i nije siguran za upotrebu čak ni pod liječničkim nadzorom. Just Think Twice, Science Direct, Boca