I ovdje bi navijački udarali po arhitekturi
Hoće li Poljud ići u rekonstrukciju ili gradnju novog stadiona? Pitanje ostaje otvoreno
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će o sudbini Poljuda odlučiti stručna komisija. Dosadašnja dokumentacija odbacivala je rekonstrukciju, no novi dokazi mogli bi promijeniti situaciju i studiju izvodljivosti. Premijer Andrej Plenković podržava rekonstrukciju i uređenje privremenog stadiona na Brodarici, dok Hajduk i navijači inzistiraju isključivo na izgradnji potpuno novog modernog stadiona jer smatraju da staro zdanje iz 1979. godine ne zadovoljava suvremene nogometne uvjete. Ako ne bude suglasnosti, Šuta najavljuje referendum. Index