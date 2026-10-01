Hoće li Poljud ići u rekonstrukciju ili gradnju novog stadiona? Pitanje ostaje otvoreno - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

I ovdje bi navijački udarali po arhitekturi

Hoće li Poljud ići u rekonstrukciju ili gradnju novog stadiona? Pitanje ostaje otvoreno

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će o sudbini Poljuda odlučiti stručna komisija. Dosadašnja dokumentacija odbacivala je rekonstrukciju, no novi dokazi mogli bi promijeniti situaciju i studiju izvodljivosti. Premijer Andrej Plenković podržava rekonstrukciju i uređenje privremenog stadiona na Brodarici, dok Hajduk i navijači inzistiraju isključivo na izgradnji potpuno novog modernog stadiona jer smatraju da staro zdanje iz 1979. godine ne zadovoljava suvremene nogometne uvjete. Ako ne bude suglasnosti, Šuta najavljuje referendum. Index


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23.04. (11:00)

Školjka je za botoks, a ne za ropotarnicu povijesti

Fabijanićev plan za novi sjaj poljudske ljepotice

Arhitekt Nenad Fabijanić, nasljednik autorskih prava Borisa Magaša, predstavio je projekt obnove stadiona Poljud kojim se oštro protivi njegovu rušenju. Njegova vizija zadržava izvorni identitet “školjke”, ali uvodi moderne elemente: sjeverni pristup na stupovima, muzej Hajduka, suvenirnice te inovativne staklene i metalne kupole za sportske i medijske sadržaje na nivou igrališta. Dok uprava Hajduka naginje gradnji novog stadiona, Fabijanić inzistira na zaštiti nacionalne baštine, uz poruku da obnova mora biti u dosluhu s izvornim rukopisom akademika Magaša, čiji je rad 1979. godine oduševio i struku i publiku. Jutarnji

10.04. (10:00)

Da čovjek poljudi

Izgradit će se novi stadion u Splitu, sudbina Poljuda i dalje neizvjesna

Novi, moderni stadion izgradit će se na lokaciji Brodarica, dok će HNK Hajduk dobiti kamp u Stobreču. Profesor Ante Mihanović pojasnio je da je Poljud projektiran za životni vijek od 50 godina, koji istječe za dvije godine, te da bi se u slučaju rekonstrukcije primjenjivala nova, stroža sigurnosna pravila. Iz Društva arhitekata ukazuju na kulturnu i arhitektonsku vrijednost stadiona te da se ne može sve gledati kroz ekonomski aspekt. Naloženo je da se hitno provede neovisna stručna analiza stanja krovne konstrukcije Poljuda kako bi se utvrdila stvarna razina ugroze i definirali daljnji koraci. Index

01.04. (14:00)

VAR provjera u tijeku: Poljud ostaje u igri

Arhitekt Marinović: Na Poljud treba gledati kao na Dioklecijanovu palaču, kao na vrhunsko ostvarenje iz svog vremena

Uz Dioklecijanovu palaču, Polud predstavlja ključni simbol grada i vrhunski primjer kasnomodernističke arhitekture.Kada je riječ o samoj konstrukciji, stanje, tvrdi, nije alarmantno kako se često prikazuje u javnosti. Čelična MERO konstrukcija u većini je dijelova u dobrom stanju, a eventualni problemi rješivi su standardnim inženjerskim zahvatima, po put zamjene pojedinih elemenata ili antikorozivne zaštite. Leksan zahtijeva potpunu zamjenu, dok bi statiku betonske konstrukcije tek trebalo detaljno ispitati, iako se pretpostavlja da je stabilna. Rasprava o rušenju ili obnovi, prema Hrvoju Marinoviću, inače Magaševom studentu, dodatno je opterećena politizacijom, iako u stvarnosti političke opcije zauzimaju vrlo slične pozicije, pozivaju se na konzervatorsku zaštitu stadiona. Bauštela, Nacional

24.03. (15:00)

Rušiti ili krpati, pitanje je sad

Poljud: Politički bageri protiv arhitektonske baštine

Sudbina stadiona Poljud, zaštićenog kulturnog dobra, postala je poligon sukoba politike i struke. Dok gradska vlast i Hajduk zagovaraju rušenje radi izgradnje modernog zdanja, arhitekti upozoravaju na povijesnu važnost “nacionalnog blaga”. Kritičari istječu da je zaštita bez održavanja bila tek mrtvo slovo na papiru, dok se javnosti servira izbor između “novog stadiona i propasti”. Iako struka odbacuje tezu o neizvedivosti obnove, njezini su argumenti u sjeni snažnog političkog marketinga. Konačna odluka testirat će snagu države u očuvanju baštine naspram pragmatičnih, ali i upitnih infrastrukturnih rješenja. DW

22.03. (18:00)

Umjesto najljepšeg, stadion za splitsko stanje uma

Dežulović: Poljudsko prokletstvo

Poljudska ljepotica nije ni zamišljena kao nogometni stadion, već kao najljepši stadion na svijetu. To će blagoslovljeno prokletstvo i nju i Hajduka pratiti cijelih sljedećih pola stoljeća. Ono što naježen od ponosa nisam naglas htio priznati ni sebi ni drugima kad sam imao četrnaest, teško priznajem i danas, četiri godine studija povijesti umjetnosti i četrdeset godina čitanja i pisanja kasnije: Magaševa školjka prevelika je za Split. Ne, naravno, po kapacitetu – bilo je utakmica kad bi se u nju stisnulo po šezdeset hiljada ljudi i još toliko ostajalo bez karata – nego po ideji.

Veličanstveni Poljud, službeno Gradski stadion, zamišljen je naime za grad koji će gostiti i domaću ligu i finala Kupa prvaka i atletske mitinge i Olimpijske igre i koncerte Brucea Springsteena, za grad dakle kakav je Split mogao izgledati te 1979. – ambiciozan i moderan mali, ali svjetski grad s trećeg kata njujorškog Muzeja moderne umjetnosti – ali ne i za grad koji će pedeset godina kasnije od svega toga imati samo Thompsona i klub iz pretkola Konferencijske lige.

Pola stoljeća kasnije, ostarjela i oronula Poljudska ljepotica i dalje je jedan od najljepših stadiona na svijetu – naročito danas, kad stadioni izgledaju kao nakazni hi-tech hangari za guzonje, poslovne partnere i njihove ljubavnice – ali i dalje, kao i onda, nije ono što Splitu treba: nogometni stadion. Po prilici kao da je Jørn Utzon te 1973. svoju glasovitu Operu umjesto u Sydneyju podigao na Poljudu, samo da bi pedeset godina kasnije u njoj pjevale Seka Aleksić i Milica PavlovićBoris Dežulović za Novosti.

20.03. (12:00)

Pitanje stadiona kao pitanje prošlosti i budućnosti

Postnikov: Poljud, zbunjen, normalan

Ako Split već planira dva stadiona, nije li – pored novog Hajdukovog – mudrije sačuvati onaj čija tradicija može postati atrakcija, umjesto proširenja Parka mladeži koji neće privlačiti nikoga? Ne bi li time bili zadovoljni svi – klub, njegovi navijači, onaj dio javnosti koji još uvijek shvaća značaj Magaševog betonskog čuda – osim hotelskih i građevinskih investitora?

I nije li ideja da u gradu punom turista tako spektakularan objekt svjetskog ugleda ne može nakon poštene sanacije donijeti ni euro zarade naprosto nonsens? A ukoliko je pretvaranje stadiona u koncertnu i festivalsku igraonicu za pijane britanske adolescente cijena koju treba platiti kako bi on izvan turističke sezone ostao otvoren svojim građanima, nije li ta cijena prihvatljiva? Napokon, ako nas konzultantska firma dokazano bliska HDZ-ovoj vlasti uvjerava da je ova opcija neizvediva, ne bi li za mišljenje vrijedilo priupitati još pokoju kompaniju, tek toliko da usporedimo procjenu? Boris Postnikov za Novosti.

19.03. (08:00)

Grčki teatar u Splitu

Magaš: Ja moram stvoriti prostor da kad igram, da znam da mi je Mosor u blizini i da mi je Marjan glava prostora u kojem dišem


Akademik, arhitekt Boris Magaš, osmislio je “poljudsku ljepoticu”, a o kojoj se ovih dana i tjedana intenzivno govori da će se srušiti te da će se u Splitu izgraditi novi stadion. Evo kako je to bilo kada se Poljud gradio 1978. Prilog iz emisije “Portret: Boris Magaš” iz 2012. godine. Tada 85-godišnji arhitekt prisjeća se svojih velikih projekata koji su obilježili 50-e, 60-e, 70-e i 90-e godine prošloga stoljeća, od hotelskih kompleksa Haludovo na Krku i Solaris pokraj Šibenika, do remek-djela vrtića na Mihaljevcu i originalnih sakralnih objekata poput crkve Sv. Nikole sa samostanom u Rijeci i crkve Bl. Augustina Kažotića u Zagrebu. HRT

18.03. (08:00)

Krov pušta, bura puše, a konzervatori se ne daju

Novi stadion ili spomenik kulture: Sudbina Poljuda na prekretnici

Pitanje opstanka kultne „poljudske ljepotice“ podijelilo je Split. Dok studija izvedivosti i vodstvo Hajduka tvrde da je obnova nemoguća zbog zamora materijala i narušene statike, struka i navijači zagovaraju gradnju novog, modernog stadiona na istoj lokaciji. S druge strane, dio arhitekata i konzervatora podsjeća da je Poljud zaštićeno kulturno dobro koje treba očuvati. Dok novinari u ložama otvaraju kišobrane, a igrači sanjaju o europskim standardima, zaključak je jasan: Poljud je trenutačno financijski neodrživ i nesiguran. Hoće li razum pobijediti emocije, odlučit će struka, politika i, potencijalno, referendum. HRT

16.03. (23:00)

Spomenik nulte kategorije na nišanu nulte kulture

Paladino: U vremenima kada tehnologija omogućuje baš sve, dokazivati da je ljepotu Poljuda nužno rušiti kako bi je zamijenila bijedna konfekcija, znači biti bahat

U zemlji u kojoj se za postpotresne obnove samo pri saniranju muzejskih ustanova troši i po šest, sedam, osam… tisuće eura po kvadratu, problem je sanirati i očuvati Magašev Poljud? Sramota je što dopuštamo da se i raspravlja o ičemu drugom. I valja kontinuirano isticati kako je – bez obzira na sve održane tribine, sastanke i plaćene članke kojima se zagovaraju primarno interesi onih koji bi iz sve ove frtutme nastale idejom “opravdanog rušenja Magaševa Poljuda i izgradnje novog stadiona” imali isključivo financijsku dobit – Magašev Poljud pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro. Da bi ga se rušilo, pa i rekonstruiralo, potrebno je ishoditi mišljenje Vijeća za kulturna dobra.

Za rušenje, Vijeće bi trebalo ukinuti važeću zaštitu. Eh, voljela bih vidjeti te članove Vijeća koji bi je, bez obzira na sve političke ili ine pritiske, potpisali! Kada bi se to usudili, bili bi zapamćeni. I po obnovi, svakako bi negdje na Poljudu valjalo jasno ispisati riječi s predavanja profesora Magaša: “Ne postoji arhitektura bez kulture i ne postoji arhitektura ako nije refleks kulture.” Eto, Magašev Poljud refleks je naše negdašnje kulture. Novi Poljud, kao refleks naše današnje kulture, vrlo vjerojatno bi u usporedbi s Magaševim biserom ličio na, da prostite, govno na pjatu/tanjuru. Tekst Zrinke Paladino prenosi Haus… problematiku komentira i tportalov Damir Petranović.

13.03. (00:00)

Nema više produžetaka

Studija: Novi stadion na Poljudu jedina realna opcija za Hajduk i Split

Studija izvodljivosti pokazala je da je gradnja novog stadiona na Poljudu, uz rekonstrukciju Brodarice u manji atletski stadion, jedina financijski i urbanistički održiva opcija za Split. Novi stadion imao bi oko 35.000 mjesta, a projekt bi koštao oko 316 milijuna eura. Tijekom gradnje Hajduk bi igrao na obnovljenoj Brodarici s oko 11.000 mjesta. Opcija trajne sanacije postojećeg Poljuda procjenjuje se na više od 120 milijuna eura, ali stručnjaci upozoravaju na ozbiljan zamor konstrukcije. O budućnosti Poljuda građani bi se uskoro mogli izjasniti na savjetodavnom referendumu. U najboljem slučaju Hajduk bi zaigrao natrag na Poljudu do 2032. godine tportal