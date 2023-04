Ponuda uključuje noćenja s polupansionom za 2 osobe + dijete do 11,99 godina u dvokrevetnoj Classic sobi u Hotelu Lero 4*, bocu vina i vode u sobi te rana prijava i kasna odjava ako je raspoloživo. Hotel se može pohvaliti s dva restorana, Terra i Taj Mahal, legendarnim Piano barom i Pool barom uz vanjski bazen. Do plaže Miramare je minuta pješke, a do uvale Lapad 15 minuta pješke. 2 noćenja s polupansionom za 2 osobe

u terminu 10.4. – 1.5. koštaju 240 €

u terminu 1.5. – 31.5. koštaju 300 €

3 noćenja s polupansionom za 2 osobe

u terminu 10.4. – 1.5. za 320 €

u terminu 1.5. – 31.5. za 440 €

Možete kupiti više ponuda na svoje ime, spojiti ih i produžiti boravak. Više detalja pogledajte ovdje.