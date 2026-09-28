Sa crijevima nema šale
Hrvatska do kraja godine uvodi novi FIT test za rano otkrivanje raka debelog crijeva
Do kraja godine u Hrvatskoj se ponovno pokreće Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva uz novi, jednostavniji FIT test umjesto dosadašnjeg gvajakovog. Zagrebački pilot-projekt već bilježi odličan odaziv od 66 posto. Programom će biti obuhvaćeno oko 400.000 građana, a cilj je podići odaziv na minimalno 45 posto. Testiranje i uklanjanje polipa tijekom kolonoskopije mogu prepoloviti rizik od smrtnosti od ove opake bolesti. Dosad je u pilot projektu 2951 osoba imala negativan, a 352 pozitivan nalaz, uz napomenu da pozitivan nalaz ne znači nužno dijagnozu. HRT