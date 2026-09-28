Sa crijevima nema šale

U nas narod uopće više ne vjeruje u sprječavanje bolesti odnosno koncept preventive koja je danas pak puno više moguća zbog napretka medicine. Prvo je to počelo s odbijanjima cijepljenja i doslovno zavjeri protiv cijepljenja, a sada se proširilo na sve drugo što spada u preventivu. Iako, ti isti će za kasnije liječenje te iste djece zdušno prikupljati novac, čak i ako je cjelokupno liječenje moguće i osigurano u okviru našeg javnog zdravstvenog sustava. Za liječnike najtužnija je spoznaja da građani tvrde da ne mogu naći vremena poslati odgovor da se žele pregledati i nakon toga tri puta prikupiti sitne uzorke stolice na kartončiće i poslati natrag u zavode za javno zdravstvo. Stignu pisati po forumima, mrežama, naručiti robu putem interneta, razgovarati na mobitel s prijateljima i rodbinom, poći u kino, kazalište, provoditi radni dan, skuhati, otići na tržnicu… sve stignu, ali sat vremena odvojiti za uzorkovanje stolice kod kuće i poslati to poštom ne stignu, pregled koji život znači. O preventivi liječnica za Autograf.