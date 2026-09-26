Hrvatska pobjedom u Pragu protiv Češke otvorila novu sezonu Lige nacija - Monitor.hr
Jučer (22:45)

Povratak otpisanih

Hrvatska pobjedom u Pragu protiv Češke otvorila novu sezonu Lige nacija

Hrvatska je pobjedom 2:1 u Pragu otvorila novu sezonu Lige nacija, što je ujedno prva utakmica novog mandata izbornika Slavena Bilića te povijesni nastup u novim Adidas dresovima. Golovima Luke Modrića i Marca Pašalića te uz spašavanje VAR-a u dramatičnoj završnici, Vatreni su svladali Češku i upisali vrijedna tri boda na teškom gostovanju. Index, Sportske


Slične vijesti

09.06.2025. (22:39)

Opus Arena postala Opus Diskoteka

Kvalifikacije za SP: Kramarić i Modrić razmontirali Čehe, Hrvatska na petici

Hrvatska i Češka od 20.45 sati (NovaTV) na Opus Areni u Osijeku odigrale su susret kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon visoke pobjede protiv Gibraltara, ništa manje Dalićevi izabranici nisu bili uspješni protiv Čeha. Prvi gol postigao je Anddrej Kramarić u 42. minuti i to glavom, nakon što mu je također glavom loptu dobacio Gvardiol. Česi su izjednačili u nastavku, nakon ubačaja u stativu u 58. minuti. Modrić ponovno vraća u vodstvo Hrvatske postigavši gol s jedanaesterca u 62. minuti. Perišić povisuje na 3:1 u 68. minuti. Za dvije minute ponovno penal za Hrvatsku ,a siguran s bijele točke bio je Budimir. Na 5:1 povisuje Kramarić, nakon odlične asistencije Modrića. Druga je to utakmica kvalifikacija, a Hrvatska je u skupini s već poraženim Gibraltarom, Češkom, a čekaju nas još utakmice s Farskim otocima i Crnom Gorom. Index, tportal, Gol… pogledajte komentare na Forumu

20.06.2016. (21:12)

Skup sport

Milostiva UEFA: 100.000 eura globe i "zabrana prodaje ulaznica huliganima"

Disciplinska komisija UEFA-e kaznila je HNS globom od 100.000 eura i zabranom prodaje ulaznica osobama koje se nalaze na popisu huligana koji su izazivali nerede na utakmici protiv Češke u Saint Etienneu. Iako se odluka očekivala sutra, prije susreta sa Španjolskom, donesena je danas. UEFA je pokrenula postupak protiv HNS-a zbog čak 4 prekrašaja: pirotehnike, bacanja predmeta u teren, divljanja na tribini i rasizma, a vodi se i istraga protiv HNS-a zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Turske, o čemu odluka slijedi 21.7. HNS je samo u posljednjih pet godina platio više od 500.000 eura raznih kazni. Novi list

19.06.2016. (10:03)

Za bakljadu spremni

Utakmica za pamćenje

Domaćim medijima i društvenim mrežama vlada moralna panika zbog postupka navijača (“huligana”, “neprijatelja Hrvatske”, “terorista”, “orjunaša”…) na utakmici Hrvatska-Češka. Vlast najavljuje najstrože kazne i izmjenu Zakona o navijačima, a ustavna ga sutkinja upozorava da tehnička vlada to ne može. Strani mediji [video_icon] izvještavaju da je cilj incidenta bio napakostiti HNS-u, Zdravku Mamiću i Davoru Šukeru. Drugi komentiraju da huligani u svečanim ložama nisu opravdanje za divljaštvo stadionima.. Jutarnji