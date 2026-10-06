Ipak se može
Hrvatska pokazala drugačije lice od susreta s Engleskom, Španjolci pobijedili u završnici
Hrvatska i Španjolska odigrale utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva Hrvatske pogotkom Ivana Perišića u 17. minuti, Španjolska je pojačala pritisak u nastavku te je Mikel Merino u 61. minuti izjednačio na 1:1. Utakmica je ušla u dramatičnu završnicu nakon što je Hrvatska propustila nekoliko izglednih prilika preko Matanovića i Perišića, da bi u 79. minuti Ivan Perišić zaradio drugi žuti karton i isključenje zbog prekršaja na Cucurelli. U 89. minuti ponovno Merino zabija za 1:2. Index, Sportske, komentari na Forumu