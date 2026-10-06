Ipak se može

U sklopu projekta DONES (Demo Oriented Neutron Source) španjolski i hrvatski znanstvenici za manje od mjesec dana krenut će s ispitivanjem materijala za gradnju buduće europske elektrane u kojoj će se struja proizvoditi s pomoću fuzije. Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i njegova španjolska kolegica Diana Morant potpisali su jučer u Madridu sporazum o toj suradnji. Europska unija želi sagraditi prvu demonstracijsku elektranu u kojoj će se struja proizvoditi s pomoću fuzije, odnosno spajanja dva lakša atoma vodika u jedan teži, pri čemu se oslobađa golema energija. Današnji materijali uobičajeni u gradnji elektrana ne mogu podnijeti tako visoke temperature i zračenja stoga su najavljena ispitivanja od ključne važnosti. U njima će sudjelovati i znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković. Gradnja elektrane trebala bi početi 2035. godine u Granadi na jugu Španjolske. Projekt je vrijedan oko 400 milijuna eura, većinu daje Španjolska, a Hrvatska sudjeluje s 30 milijuna eura. Index…