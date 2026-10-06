Hrvatska pokazala drugačije lice od susreta s Engleskom, Španjolci pobijedili u završnici - Monitor.hr
Jučer (22:37)

Ipak se može

Hrvatska pokazala drugačije lice od susreta s Engleskom, Španjolci pobijedili u završnici

Hrvatska i Španjolska odigrale utakmicu četvrtog kola Lige nacija na Poljudu. Nakon odličnog prvog poluvremena i vodstva Hrvatske pogotkom Ivana Perišića u 17. minuti, Španjolska je pojačala pritisak u nastavku te je Mikel Merino u 61. minuti izjednačio na 1:1. Utakmica je ušla u dramatičnu završnicu nakon što je Hrvatska propustila nekoliko izglednih prilika preko Matanovića i Perišića, da bi u 79. minuti Ivan Perišić zaradio drugi žuti karton i isključenje zbog prekršaja na Cucurelli. U 89. minuti ponovno Merino zabija za 1:2. Index, Sportske, komentari na Forumu

  • Hrvatski navijači razvili veliki transparent o ustaškom pozdravu (Index)
  • Olmo izašao na Poljud, a onda se oglasio spiker. Uslijedio je veliki pljesak… dio plaće daje za Vukovar (Index)

Slične vijesti

17.03.2022. (23:00)

Fuzija nije iluzija

Projekt DONES: proizvodnja struje s pomoću fuzije

U sklopu projekta DONES (Demo Oriented Neutron Source) španjolski i hrvatski znanstvenici za manje od mjesec dana krenut će s ispitivanjem materijala za gradnju buduće europske elektrane u kojoj će se struja proizvoditi s pomoću fuzije. Hrvatski ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i njegova španjolska kolegica Diana Morant potpisali su jučer u Madridu sporazum o toj suradnji. Europska unija želi sagraditi prvu demonstracijsku elektranu u kojoj će se struja proizvoditi s pomoću fuzije, odnosno spajanja dva lakša atoma vodika u jedan teži, pri čemu se oslobađa golema energija. Današnji materijali uobičajeni u gradnji elektrana ne mogu podnijeti tako visoke temperature i zračenja stoga su najavljena ispitivanja od ključne važnosti. U njima će sudjelovati i znanstvenici s Instituta Ruđer Bošković. Gradnja elektrane trebala bi početi 2035. godine u Granadi na jugu Španjolske. Projekt je vrijedan oko 400 milijuna eura, većinu daje Španjolska, a Hrvatska sudjeluje s 30 milijuna eura. Index

29.06.2021. (15:30)

Majstor o Euru

Ćiro: I tužan sam i sretan! Pokazali smo srce, dogodila se smjena generacija

Svima se još sliježu dojmovi nakon utakmice kakvu valjda samo naša reprezentacija može složiti, ali legendarni Ćiro svima nam poručuje da to nije sve. U nastupu Hrvatske na Euru protiv Španjolske on ne vidi poraz i nije malodušan, iako priznaje da je tužan, nego optimistično donosi ideju budućnosti. Modrićev izlazak iz terena Ćiro predstavlja kao jedan magičan moment i prepuštanje terena novim generacijama. O njima trener nad trenerima misli najbolje i predviđa još izgriženih noktiju, psovki i galona piva naciji koju valjda još samo nogomet može spojiti. Novi list

29.06.2021. (09:30)

Napeto za srčane bolesnike

Povijesni susret: osam golova u jednoj utakmici Eura posljednji smo put vidjeli 1960. godine

Nakon nervoze i pojedenih noktiju tijekom jučerašnjeg dvoboja Hrvatske i Španjolske može se sagledati i druga slika. Utakmica je bila napeta i zanimljiva s rijetko viđenom golijadom u velikim natjecanjima. Osam golova posljednji je put na Euru viđeno u susretu Francuske i Jugoslavije na Euru 1960., a završilo je rezultatom 5:4. Nažalost, ni takav povijesni trenutak ne briše gorčinu jučerašnjeg rezultata od 5:3, ali mora se reći kako je hrvatska reprezentacija sjajnim povratkom u utakmicu sa Španjolcima nakon rezultata 3:1 osigurala gledateljima diljem svijeta odličan nogometni dan. Telesport