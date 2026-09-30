Puna kuća, prazna tepsija

Prema podacima Eurostata za dobnu skupinu od 15 do 29 godina, čak 47% mladih u Hrvatskoj živi u prenapučenim kućanstvima, čime smo se smjestili u europski vrh zajedno s Rumunjskom (60%) i Bugarskom (53%). Prosjek Europske unije iznosi 27%. S druge strane, najbolje uvjete imaju mladi na Cipru (3,5%) i u Irskoj (oko 7%), dok u susjednoj Sloveniji u prenapučenim domovima živi 16% mladih. Prenapučenost se definira nedostatkom adekvatnog broja soba prema broju i sastavu ukućana. Danica