Zastava na vrh tvrđave, političari u prvi red
Hrvatska u Kninu svečano obilježava 31. obljetnicu operacije Oluja
Hrvatska u Kninu obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Na Kninskoj tvrđavi tradicionalno je podignuta državna zastava uz čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Središnji program obuhvaća svečano postrojavanje, prikaz sposobnosti vojske i policije, letački program te svetu misu. HRT
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