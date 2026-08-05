Zastava na vrh tvrđave, političari u prvi red

“Premijer Milanović najveći je dobitnik ovogodišnjeg obilježavanja Oluje. Dobro, predsjednica Grabar Kitarović posvuda je bila u prvom planu. Ali svi znaju da zagrebački mimohod nije bila njena ideja. Ni njen izbor. Suprotno posve opravdanim rezervama, vojni je mimohod ispao ne samo kao dobro pogođen, nego i kao bolji, Hrvatskoj prijeko potreban dio obilježavanja Oluje. Hrvatska je dobila priliku da obilježavanje Oluje izmakne iz ozračja desničarskog derneka kakvim su natopljene svečanosti u Kninu. Za razliku od premijera Milanovića, Tomislav Karamarko iz obilježavanja Oluje izlazi prilično pokisla perja”, piše Jelena Lovrić za Jutarnji.