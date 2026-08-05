Hrvatska u Kninu svečano obilježava 31. obljetnicu operacije Oluja - Monitor.hr
Danas (12:00)

Zastava na vrh tvrđave, političari u prvi red

Hrvatska u Kninu svečano obilježava 31. obljetnicu operacije Oluja

Hrvatska u Kninu obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Na Kninskoj tvrđavi tradicionalno je podignuta državna zastava uz čitanje imena poginulih i nestalih branitelja. Središnji program obuhvaća svečano postrojavanje, prikaz sposobnosti vojske i policije, letački program te svetu misu. HRT

  • Milanović: Srbija je bila sponzor pobune, sad se naoružava, moramo se pitati je li to poštena igra?! (Nacional)
  • Plenković u Kninu najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje (tportal)
  • Moćni rafali proparali nebo nad Kninom, vojska dijeli vodu građanima zbog vrućina (Večernji)
  • Vurušić: Deset istina o Oluji (Jutarnji)

Slične vijesti

04.08.2018. (20:53)

Plenković u Kninu: Srbiji šaljemo poruke istine, suradnje i mira

“Mi smo poslali brojne poruke u zadnje dvije godine Srbiji u kojima želimo suradnju i mir, no želimo i istinu. Za sve nas je nedvojbeno da je veliku agresiju izvršio Milošević i velikosrpski režim na hrvatskom teritoriju. Želimo da se srpska manjina u Hrvatskoj dobro osjeća i radimo na tome stalno stoga šaljemo poruke istine, suradnje i mira” – rekao je premijer Plenković.

05.08.2017. (20:30)

Junaci antičkih mitova

Bivši agenti CIA-e: Mit je da je SAD utjecao na uspješnost akcije ‘Oluja’

Hrvatska vojska nije imala presudnu vojnu pomoć SAD-u prilikom izvođenja akcije Oluja, stoji u opsežnoj knjizi “Balkansko bojište” koju su objavila dvojica bivših analitičara CIA-e. “Legende i mitovi oko pobjede Hrvata nad vojskom srpske krajine počeli su gotovo istodobno nakon što je VSK bio uništen munjevitom hrvatskom operacijom”, pišu analitičari, dodajući da “zadivljujuća pobjeda HV-a počiva na kombinaciji poboljšanja u strukturi vojnih snaga i doktrine provedenih prije operacije“. Večernji

06.08.2016. (08:48)

Izazvali požar između Zagreba i Beograda

Knin: Uhićena dvojica za paljenje srpske zastave, ministri osuđuju ustaške uzvike

Policija je jučer popodne uhitila 27-godišnjaka i 44-godišnjaka zbog paljenja srpske zastave u Kninu. Utvrđeno je i pet prekršaja protiv javnog reda i mira nošenjem neprimjerene odjeće. Ministri Petrov i Hasanbegović te general Krstičević osudili su uzvikivanje ustaškog pozdrava i pjevanje ustaških pjesama. Policija je Marku Perkoviću Thompsonu nakon njegovog koncerta uručila prijavu zbog glasnog uzvikivanja ustaškog pozdrava “Za dom spremni”. Jutarnji

09.08.2015. (10:53)

Od vlastita mača pade

Karamarko, za razliku od Milanovića, iz proslave Oluje izlazi pokisla perja

“Premijer Milanović najveći je dobitnik ovogodišnjeg obilježavanja Oluje. Dobro, predsjednica Grabar Kitarović posvuda je bila u prvom planu. Ali svi znaju da zagrebački mimohod nije bila njena ideja. Ni njen izbor. Suprotno posve opravdanim rezervama, vojni je mimohod ispao ne samo kao dobro pogođen, nego i kao bolji, Hrvatskoj prijeko potreban dio obilježavanja Oluje. Hrvatska je dobila priliku da obilježavanje Oluje izmakne iz ozračja desničarskog derneka kakvim su natopljene svečanosti u Kninu. Za razliku od premijera Milanovića, Tomislav Karamarko iz obilježavanja Oluje izlazi prilično pokisla perja”, piše Jelena Lovrić za Jutarnji.