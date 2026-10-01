Jer ti svaki euro na računu sutra manje vrijedi
Hrvatski građani gube milijarde zbog inflacije i neaktivne štednje
Hrvatski građani drže više od 43 milijarde eura u bankama, no zbog niske kamate i inflacije od 4,2 posto gube oko 430 eura godišnje po stanovniku, odnosno ukupno 1,7 milijardi eura. Dok bankovni depoziti gube vrijednost, analiza Finaxa pokazuje da bi ulaganjem tog novca u diverzificirane ETF-ove uz povijesni prinos od sedam posto vrijednost nakon deset godina mogla narasti za dodatnih 40 milijardi eura u odnosu na klasičnu štednju. Lider