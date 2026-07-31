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Nije HIR, svi na burzu
Hrvatski investicijski račun donosi ulaganje bez poreza i birokracije uz obveznih 20% na Zagrebačkoj burzi
Ministarstvo financija od 1. siječnja iduće godine planira uvesti Hrvatski investicijski račun (HRI) koji građanima i djeci omogućuje ulaganje uz potpunu poreznu olakšicu na dividende, kamate i dobit. Cjeloživotni limit uplata iznosi 200.000 eura, a nakon pet godina bez podizanja raste na 250.000 eura. Podizanje novca neoporezivo je u svakom trenutku. Svu birokraciju preuzimaju ovlašteni posrednici, a nadzor vode SKDD i Hanfa. Moguće je prenijeti i postojeće dionice. Država u prve dvije godine očekuje do 600 milijuna eura novih ulaganja. tportal