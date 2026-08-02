A da se malo usidrite?
Hrvatski nautički raj pred izazovom visokih cijena i gužvi
Hrvatska drži oko 40 % svjetske čarter-flote s više od 4700 plovila, no sektoru prijeti zasićenje. Glavne su prednosti razvedena obala, blizina otoka i bogata ponuda marina. Međutim, drastično poskupljenje vezova i ugostiteljstva – uz cijenjene ribe preko 100 €/kg – natjeralo je goste na štednju i više kuhanja na brodu. Nautičari upozoravaju na prenapučenost zadarskog i splitskog akvatorija, pad sigurnosti na moru te ekološke pritiske. Dodatnu neizvjesnost donosi i skorašnji istek ACI-jevih koncesija za marine, o čijem će budućem modelu upravljanja ovisiti održivost cijelog sektora. Index