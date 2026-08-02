A da se malo usidrite?

Unazad nekoliko godina u Hrvatskoj se intenzivirao proces kartiranja i praćenja morskih staništa na čiju se zaštitu država obvezala implementacijom Direktive o pticama i Direktive o staništima, dokumentima Europske unije na kojima se zasniva zaštita prirode. Među 32 vrste poseban je naglasak stavljen i na morsku cvjetnicu, endem Sredozemnog mora, čiju ugrozu stvara jedino čovjek. Riječ je o svojevrsnoj „tvornici“ kisika; procjena je da u njenim livadama obitava 20 posto poznatih sredozemnih vrsta, a na njenim listovima čak 30 vrsta alga. Uništavanje posidonije u Hrvatskoj događa se na dnevnoj bazi, a najintenzivnije je u ljetnom periodu kada se Jadransko more nakrca nautičkim plovilima. Smanjenje livada ne samo te vrste, nego i ostalih morskih cvjetnica koje su bitne za morsku bioraznolikost, većini je nevidljiva te tome najviše svjedoče istraživači i ronioci koji sudjeluju u projektima čija je svrha njihova zaštita. Faktograf