Hrvatski nautički raj pred izazovom visokih cijena i gužvi - Monitor.hr
Danas (20:00)

A da se malo usidrite?

Hrvatski nautički raj pred izazovom visokih cijena i gužvi

Hrvatska drži oko 40 % svjetske čarter-flote s više od 4700 plovila, no sektoru prijeti zasićenje. Glavne su prednosti razvedena obala, blizina otoka i bogata ponuda marina. Međutim, drastično poskupljenje vezova i ugostiteljstva – uz cijenjene ribe preko 100 €/kg – natjeralo je goste na štednju i više kuhanja na brodu. Nautičari upozoravaju na prenapučenost zadarskog i splitskog akvatorija, pad sigurnosti na moru te ekološke pritiske. Dodatnu neizvjesnost donosi i skorašnji istek ACI-jevih koncesija za marine, o čijem će budućem modelu upravljanja ovisiti održivost cijelog sektora. Index


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Nautički turizam u Jadranu uništava “pluća Mediterana”

Unazad nekoliko godina u Hrvatskoj se intenzivirao proces kartiranja i praćenja morskih staništa na čiju se zaštitu država obvezala implementacijom Direktive o pticama i Direktive o staništima, dokumentima Europske unije na kojima se zasniva zaštita prirode. Među 32 vrste poseban je naglasak stavljen i na morsku cvjetnicu, endem Sredozemnog mora, čiju ugrozu stvara jedino čovjek. Riječ je o svojevrsnoj „tvornici“ kisika; procjena je da u njenim livadama obitava 20 posto poznatih sredozemnih vrsta, a na njenim listovima čak 30 vrsta alga. Uništavanje posidonije u Hrvatskoj događa se na dnevnoj bazi, a najintenzivnije je u ljetnom periodu kada se Jadransko more nakrca nautičkim plovilima. Smanjenje livada ne samo te vrste, nego i ostalih morskih cvjetnica koje su bitne za morsku bioraznolikost, većini je nevidljiva te tome najviše svjedoče istraživači i ronioci koji sudjeluju u projektima čija je svrha njihova zaštita. Faktograf

06.07.2023. (22:00)

Di su vam sad te famozne cijene?

Neispričane priče s Jadrana: Ipak smo u nekim segmentima turizma najbolji u svijetu

Hrvatska je jedna od najpopularnijih destinacija za nautički turizam na Mediteranu. Turistima koji su u potrazi za nautičkim iskustvima privlačna je naša izrazito razvedena obala. Međutim, postoje neke činjenice o hrvatskoj nautici koje možda niste znali, a to su:

  • Hrvatska je najpoželjnija svjetska destinacija za čarter goste
  • Odmor na plovilu nije luksuz samo za rijetke
  • Mnogi charter smatraju najboljim vidom odmora za otkrivanje Hrvatske
  • Jeste li znali za opcije ako nemate dovoljno samopouzdanja za samostalno jedrenje? – Hrvatske čarter tvrtke će vam ponuditi unajmljivanje jedrilice ili jahte sa skiperom ili cijelom posadom
  • Rad s jahtama i čarter jedrilicama međe najprofitabilnijim poslovima u Hrvatskoj (Jutarnji list)
24.11.2022. (18:00)

Dok naš brod plovi, plovi...

Hrvatska vodeća u svijetu u nautičkom turizmu zahvaljujući naprednoj infrastrukturi

Hrvatska svake godine privlači iskusne nautičare, ali i početnike kako bi mogli uživati u ‘Zemlji tisuću otoka‘, koja uz privlačnost povijesne i kulturne baštine i prirodnih krajolika kao i bogate gastronomske ponude ima po nešto za svakoga, a nautičari ju svake godine vide kao nezaobilaznu destinaciju. Ove godine, rezervacije u Hrvatskoj činile 28 posto od ukupnog broja rezervacija, a slijede Grčka s 20 posto, Španjolska sa 17 posto i Italija s 14 posto. Godinu dana ranije, Španjolska je bila na drugom, a Grčka na trećem mjestu. Hrvatska će i dalje biti omiljena destinacija za nautičare, to je zbog digitalizacije nautičke industrije u kombinaciji s izvanrednim uvjetima plovidbe koji se nude u zemlji… Lider

30.04.2018. (09:53)

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40% svjetskih plovila za najam drži – hrvatski čarter

Impresivne brojke o hrvatskom nautičkom turizmu: hrvatska čarter flota drži gotovo 40 posto svjetske flote plovila za najam, kroz hrvatske luke nautičkog turizma prošle godine prošle su 202 tisuće plovila, a morske luke ostvarile su prihod od 855 milijuna kuna, 11 posto više nego godinu prije… HRT

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