Prave se Kinezi

Ovaj YouTube video donosi modernu obradu popularne kineske pjesme „Jin Sheng Yuan“ u izvedbi sastava OCT. Pjesma spaja emotivne, tradicionalne motive s modernim aranžmanom, stvarajući jedinstvenu glazbenu atmosferu o sudbinskim vezama i životnim putevima koja je privukla obožavatelje diljem svijeta. OCT (On Company Time) je britanski bend koji je poznat po humorističnim pjesmama u visokoj produkciji, jedna od njih je “Half horse half man“. Originalni autor i izvođač pjesme „Jin Sheng Yuan“ (今生缘) je kineski kantautor Chuan Zi (川子). Pjesma je kasnije postala vrlo popularna i na društvenim mrežama u izvedbama raznih drugih izvođača poput Wanga Sana.