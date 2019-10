Tko želi živjeti vječno?

Praktično najkorisnija knjiga koju sam ikada pročitao. Ne znam je li itko uspio tako jednostavno objasniti zašto velika većina ljudi teško financijski spaja kraj s krajem te kako doskočiti tome. Ova je knjiga toliko važna, pogotovo u zemljama koje su prošle tranziciju, da bih je preporučio kao obveznu lektiru u srednjim školama. Danas mi pomaže njegova krilatica: “I want to be a best-selling author, not a best-writing author.” Žao mi je jedino što mi ova knjiga nije došla u ruke dvadeset godina ranije jer vjerojatno bih već dulje vrijeme bio u mirovini – kaže Igor Rudan za knjigu “Bogati otac, siromašni otac” i preporučuje još četiri na Indexu.