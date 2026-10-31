Uz upute za sastavljanje boljeg sutra

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IKEA u Teksasu opremila kućice od 34 kvadrata za beskućnike
IKEA i projektantski studio WestEast Design Group osmislili su u San Antoniju prototip malene kuće od 34 četvorna metra. Smještene u naselju Towne Twin, kućice su namijenjene starijim osobama koje su ostale bez doma. Cilj inicijative je pružiti stanarima osjećaj sigurnosti, privatnosti i dostojanstva kroz pažljivo oblikovan i funkcionalan interijer. Projektom u Teksasu švedski namještajni div nastoji ostvariti dublji i dugotrajniji društveni angažman koji nadilazi klasične jednokratne donacije. Jutarnji