Imate ušteđevinu, a niste tip koji se voli kockati na burzi? Bankovna štednja nije jedina opcija - Monitor.hr
Prekjučer (19:00)

Ako i imam taj novac, ne znam odakle mi

Imate ušteđevinu, a niste tip koji se voli kockati na burzi? Bankovna štednja nije jedina opcija

  • Bankovni depoziti: Najjednostavniji izbor, ali uz skroman neto prinos (često oko 1%) i zarobljen novac.
  • Trezorski zapisi: Viši prinos i bez poreza, no nose rizik reinvestiranja jer im je rok kratak.
  • Državne obveznice: Mogu donijeti više, ali ih nema uvijek u ponudi i gubite ako ih prodate prije roka.
  • Novčani fondovi: Odlična likvidnost (novac brzo dostupan), ali prinos nije zajamčen, a naknade i porezi vrebaju iz prikrajka.

Prijedlog raspodjele 50.000 € za miran san:

  • 20.000 € u trezorske zapise
  • 15.000 € u oročenu bankovnu štednju
  • 10.000 € u novčani fond
  • 5.000 € kao brza likvidna rezerva

tportal


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  • One Up on Wall Street – Peter Lynch
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  • The Psychology of Money – Morgan Housel
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  • A Random Walk Down Wall Street – Burton G. Malkiel
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  • Common Stocks and Uncommon Profits – Philip Fisher
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  • The Little Book of Common Sense Investing – John C. Bogle
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  • Rich Dad Poor Dad – Robert Kiyosaki
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  • The Essays of Warren Buffett – Warren Buffett & Lawrence Cunningham
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  • The Misbehavior of Markets – Benoit Mandelbrot
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  • How to Make Money in Stocks – William J. O’Neil
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Ako si tek na početku, počni s Houselom, pa prijeđi na Boglea ili Grahama. A ako si već veteran – baci oko na Fishera, Buffetta ili Mandelbrota. U svakom slučaju, ovaj čitalački maraton mogao bi ti donijeti više nego svi fondovi skupa. New Trader