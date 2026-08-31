Prolazi sve...

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In memoriam Stjepan Jimmy Stanić: Napustio nas je glazbenik kojeg je Dizzy Gillespie želio u svom bendu
Bio je poput mjerne jedinice za Zagrepčanina. Dotjerane gospodske vanjštine, a iznutra nestašni fakin. Možda i tu definiciju fakina treba ponovno definirati, jer kao da i njih više nema – tih razgovorljivih derana koji kao da znaju svaku foru, svaki trik, svaki ulet s kojim će navesti vodu na svoj mlin i ne ispasti gubitnik u škvadri, jer Zagreb je jednostavno takav – uvijek je tu škvadra i uvijek je brutalno raspoložena. O početku njegove karijere olako se govorilo i uvijek se spominje da je nastala slučajno 1954. godine u vrijeme dok je bio član Vokalnog ansambla Nikice Kalogjere. Počeo je u Bihaću kao pjevač narodnih pjesama. Prepričava se anegdota kad je 1956. došao na koncert Dizzyja Gillespieja kao gledatelj, da bi završio na pozornici, svirajući.
- “Problem je bil’ kaj se njima njihov basist negdje izgubio. (‘Najbolji!’ – čulo se kako iza pozornice dobacuje Mladen Baraković koji je u tom trenutku čuo naš razgovor). Pa rekoh: ‘Pa dobro, onda idem ja.’ A bili su tu Prohaska i još par naših basista, ali se oni nisu usudili, a ja sam fakin iz Vlaške ulice i ja sam se usudil“ Ravno do dna
- Malo tko zna da je Jimmy Stanić stric pjevaču grupe ‘Neki to vole vruće’ (tportal)
- Još jedan in memoriam, na Muzici: odlazak posljednjeg zagrebačkog šarmera