Dva mjeseca na godišnjem? Pa ne zvuči loše
Iran predvodi listu s čak 53 dana plaćenog godišnjeg, dok SAD ostaje na samom dnu
Prema podacima portala Resume.io i Visual Capitalist, Iran zauzima prvo mjesto u svijetu s čak 53 dana zakonski zajamčenog plaćenog dopusta godišnje. Razlozi leže u šestodnevnom radnom tjednu i brojnim vjerskim blagdanima. Pri samom vrhu nalaze se i Jemen (45) te Bahrein i Butan (po 44 dana). Na suprotnom kraju ljestvice nalaze se SAD sa samo 10 zakonskih dana i Mikronezija s 9, budući da se u tim zemljama trajanje godišnjeg odmora uglavnom prepušta odluci poslodavca. Mental Floss