Iran predvodi listu s čak 53 dana plaćenog godišnjeg, dok SAD ostaje na samom dnu - Monitor.hr
Prekjučer (20:00)

Dva mjeseca na godišnjem? Pa ne zvuči loše

Iran predvodi listu s čak 53 dana plaćenog godišnjeg, dok SAD ostaje na samom dnu

Prema podacima portala Resume.io i Visual Capitalist, Iran zauzima prvo mjesto u svijetu s čak 53 dana zakonski zajamčenog plaćenog dopusta godišnje. Razlozi leže u šestodnevnom radnom tjednu i brojnim vjerskim blagdanima. Pri samom vrhu nalaze se i Jemen (45) te Bahrein i Butan (po 44 dana). Na suprotnom kraju ljestvice nalaze se SAD sa samo 10 zakonskih dana i Mikronezija s 9, budući da se u tim zemljama trajanje godišnjeg odmora uglavnom prepušta odluci poslodavca. Mental Floss


Slične vijesti

23.07.2025. (11:00)

Sunce, sol, SPF 50? Ne, hvala – dajte mi planinu i vjetrovku

“Coolcation” – Bijeg od žege u hladnije krajeve sve popularniji (iako nema konkretnih brojki)

Sve više Europljana razmatra “coolcation” – ljetovanja u hladnijim krajevima poput Norveške, kako bi izbjegli nesnosne vrućine juga. Iako se radi o sve popularnijoj ideji, turistički operateri i znanstvenici još ne vide jasan trend – tradicionalne sunčane destinacije poput Španjolske i Hrvatske i dalje dominiraju. Nordijske zemlje privlače individualce i starije turiste, no i dalje čine mali dio ukupnog tržišta. Klimatske promjene bi dugoročno mogle preusmjeriti tokove, ali zasad se čini da ljudi žele i more i planine – samo u različitim mjesecima. DW

20.02.2025. (17:00)

Znači Trump i lokalni izbori nam kradu ljetovanje

Šajatović: Poslovnjaci, oprezno s planiranjem odmora u lipnju 2025.

Običaj je odvesti djecu početkom lipnja na more i ostati s njima tjedan dana. Pa doći na bar jedan produženi vikend ili na krstarenje s ekipom prije glavne sezone… Ove godine to će biti velik rizik. Lokalni izbori i njihove posljedice samo su dio novih inputa u poslovnim jednadžbama. U lipnju bi trećina gradova i općina mogla dobiti nove gazde. Zastat će trošenje europskog novca. U tome mjesecu bit će jasnije kakva će biti turistička sezona. A do svakog poduzeća stići će i posljedice Trumpovih poteza. Tko zakasni s prilagodbom – platit će visoku cijenu. Miodrag Šajatović za Lider.

15.06.2024. (15:00)

Oni koji su mogli otputovati

Hrvati na putovanja prošle godine potrošili više od 2,5 milijarde eura

I to oni koji su putovali, bilo na godišnje odmore i ljetovanja ili na jednodnevne izlete. No, u pozadini se nalazi i pomalo tužna statistika – čak 51 posto stanovnika nije uopće putovalo, i to zbog nepriuštivosti ljetovanja. No, oni koji su mogli, na višednevnim privatnim i poslovnim putovanjima po Hrvatskoj i u inozemstvu u 2023. prosječno po putovanju trošili su oko 386 eura ili oko 68 eura po danu. Od ukupnih 5,7 milijuna njihovih višednevnih putovanja (s dva i više noćenja), pet milijuna bilo je privatnih, na kojima su građani ukupno potrošili 1,7 milijardi eura, od čega 921 milijuna eura na 3,2 milijuna putovanja po Hrvatskoj, a 815 milijuna eura na 1,7 milijuna putovanja u inozemstvu, i to najviše u BiH, zatim u Italiji, Sloveniji te Njemačkoj i Austriji. N1

31.07.2023. (14:00)

Čeka nas zimsko ljetovanje

Turistička sezona mogla bi se pomaknuti zbog klimatskih promjena

Zbog velikih vrućina s glavnih ljetnih mjeseci turistička bi se sezona mogla pomaknuti na sadašnje podsezone, uvjeren je direktor najvećeg njemačkog turističkog koncerna TUI. To bi moglo imati pozitivnog učinka za sve. Dok za najvećih ljetnih vrućina vladaju požari, za budućnosti se prognozira pojačanje potražnje za regijama u kojima temperature nisu postigle tolike vrijednosti kao na Sredozemlju, što bi moglo biti dobro za sjevernije krajeve Europe kao i planinske regije u kontinentalnom dijelu. Sredozemni otoci će i dalje ostati atraktivni, ali vjerujem da će se potražnja pomicati na mjesece s blažim temperaturama i s bukinzima već od veljače, smatraju. DW

11.12.2018. (16:49)

Iduće godine može se uz 10 dana godišnjeg imati 32 dana odmora jer praznici padaju zgodno u sredinu tjedna