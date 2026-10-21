Nisu samo tartufi pod zemljom

žNakon 15 godina od prvijenca Fleke, redatelj Aldo Tardozzi vraća se na velika platna s hororom Štriguni, žanrom rijetkim u hrvatskoj kinematografiji. Film spaja istarske narodne predaje s modernom tematikom opsesije produljenjem ljudskog života kroz priču o mladom biologu i nestanku dječaka. U međuvremenu je Tardozzi gradio iskustvo radom na televizijskim serijama i dokumentarcima. U filmu glume Rade Šerbedžija, Tihana Lazović, Jadranka Đokić, Ozren Grabarić i Kemal Rizvanović. Premijera je 19. listopada, a redovita kino-distribucija počinje 22. listopada. tportal