Četvorica medicinskih tehničara Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru završila su u remetinečkom pritvoru zbog sumnje na teško ubojstvo 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša. Prema neslužbenim informacijama i bolničkom videonadzoru, osumnjičeni su vezanog pacijenta satima držali u fizičkom sputavanju, pritom ga pritišćući i gušeći jastukom. Iako je obitelj obaviještena da je preminuo od zatajenja srca, obdukcija i potresni prizori tijela otkrili su brojne ozljede, prijelome rebara te edem mozga i pluća. Periš je šjroj javnosti bio poznat kao kineziolog, bivši atletičar AK Agrama i natjecatelj u showu “Superstar”. Jutarnji, 24 sata, Index, Zagreb.info… slučaj komentiraju na Forumu