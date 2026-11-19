Presudit će pelene, a ne propovijedi
Istraživački centar Pew: Islam će do 2035. godine prestići kršćanstvo i postati najveća svjetska religija
I to ponajviše zbog više stope fertiliteta (3,1 dijete po ženi naspram 2,5 kod kršćana) i snažnog demografskog rasta u Africi. Do 2070. očekuje se 3,6 milijardi muslimana te nešto manje od tri milijarde kršćana, od kojih će više od polovice živjeti u supsaharskoj Africi. Dok će ostale religije bilježiti pad udjela u ukupnoj populaciji, u Velikoj Britaniji do 2070. većinu će činiti nereligiozne osobe, a Sjedinjene Američke Države više neće imati kršćansku većinu. Index