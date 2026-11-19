Danas je Turska vodeći financijer izgradnje džamija na zapadnom Balkanu. To nije bio slučaj u prvim godinama nakon raspada bivše Jugoslavije. Tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, oko 600 džamija je potpuno uništeno, a stotine drugih oštećene. Tek nakon napada 11. rujna 2001. i dolaska Erdoğana na vlast 2002. godine, Turska je postupno preuzela vodeću ulogu. Turska sebe vidi kao nasljednicu Osmanskog Carstva na zapadnom Balkanu i naglašava svoj status regionalne sile. Tu se ne radi samo o vjerskoj politici Erdoğanove Stranke pravde i razvoja (AKP). Izgradnja džamija samo je jedan dio turske infrastrukturne politike – ne samo na zapadnom Balkanu, već i na Kavkazu, u srednjoj Aziji, sjevernoj Africi i podsaharskoj Africi. Izgradnju džamija treba promatrati u širem geopolitičkom kontekstu. DW