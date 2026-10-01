Je, i njima je sve poskupjelo
Istraživanje Emajstora: Cijene građevinskih usluga u Hrvatskoj i dalje rastu
Prema novom istraživanju platforme Emajstor provedenom 2026. godine, 46 posto izvođača povećalo je cijene usluga, najčešće zbog skupljih materijala i inflacije, dok nova poskupljenja do 10 posto očekuje još 45 posto njih. Najviše su poskupjeli fasaderi i soboslikari, proizvođači namještaja i stolari, opći građevinari, djelatnici za održavanje i čišćenje, stručnjaci za vrata i prozori, podne obloge, metalne konstrukcije te najmanje instalateri. Jutarnji