Istraživanje: Hrvatskoj trebaju četiri energane za zbrinjavanje nereciklabilnog otpada - Monitor.hr
Nedjelja (20:00)

Grijanje na otpad

Istraživanje: Hrvatskoj trebaju četiri energane za zbrinjavanje nereciklabilnog otpada

Hrvatska do 2031. planira imati 11 centara za gospodarenje otpadom koji će godišnje proizvoditi oko 550.000 tona goriva iz otpada. Stručnjaci i Fond za zaštitu okoliša ističu da su zemlji potrebne četiri energane za zbrinjavanje tog ostatnog, nereciklabilnog otpada, čime bi se smanjilo štetno odlaganje. Količina komunalnog otpada po stanovniku u Hrvatskoj dosegnula je 497 kg godišnje, približivši se prosjeku EU. Prva energana planira se na lokaciji CGO “Bikarac” kod Šibenika, druga u Osijeku, a interes pokazuju i Rijeka te Zagreb. Građenje postrojenja traje od 8 do 10 godina. Jutarnji, tportal


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