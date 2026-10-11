Grijanje na otpad
Istraživanje: Hrvatskoj trebaju četiri energane za zbrinjavanje nereciklabilnog otpada
Hrvatska do 2031. planira imati 11 centara za gospodarenje otpadom koji će godišnje proizvoditi oko 550.000 tona goriva iz otpada. Stručnjaci i Fond za zaštitu okoliša ističu da su zemlji potrebne četiri energane za zbrinjavanje tog ostatnog, nereciklabilnog otpada, čime bi se smanjilo štetno odlaganje. Količina komunalnog otpada po stanovniku u Hrvatskoj dosegnula je 497 kg godišnje, približivši se prosjeku EU. Prva energana planira se na lokaciji CGO “Bikarac” kod Šibenika, druga u Osijeku, a interes pokazuju i Rijeka te Zagreb. Građenje postrojenja traje od 8 do 10 godina. Jutarnji, tportal