Istraživanje: Žene u Hrvatskoj vode brigu o gotovo svemu, muškarci o popravcima - Monitor.hr
Nedjelja (19:00)

Zna se tko je šefica

Istraživanje: Žene u Hrvatskoj vode brigu o gotovo svemu, muškarci o popravcima

Novo istraživanje udruge B.a.B.e. (KEUK 2) pokazuje da žene u Hrvatskoj ne obavljaju samo većinu kućanskih poslova, već nose i najveći teret kognitivnog te emocionalnog upravljanja obitelji. Gotovo 80 % žena samostalno koordinira komunikaciju sa školama i vrtićima te ugovara liječničke preglede za djecu, dok u preko 60 % slučajeva planiraju obroke i vode dječje rasporede. Također preuzimaju inicijativu u održavanju obiteljskih odnosa i pamćenju važnih datuma. Muškarci dominiraju jedino u organizaciji kućnih popravaka, dok se veće financijske odluke i plaćanje računa najčešće dijele ravnopravno. Index


Slične vijesti

26.05.2019. (17:30)

Majka, žena, kraljica

Žene u braku kraće spavaju i obavljaju više kućanskih poslova od – samohranih majki!?

Majke koje su u braku provode više vremena obavljajući kućanske poslove i kraće spavaju od samohranih, usprkos činjenici da imaju partnera s kojim mogu podijeliti zadatke, pokazalo je istraživanje. Znanstvenici smatraju da je spomenuta razlika posljedica očekivanja koje društvo postavlja pred žene koje su u braku. “Da bi udane žene imale osjećaj da su dovoljno dobre, moraju dati prioritet kućanskim poslovima i brizi o djeci. To najvjerojatnije proizlazi iz pretpostavki društva o tome što znači biti dobra supruga i majka”, objašnjava koautorica istraživanja Joanne Pepin. Novi list

29.12.2018. (22:30)

Šta, odmaranje nakon posla je isto dio posla?!?

Polovina žena u Hrvatskoj ima tek pola sata slobodno, 60% muškaraca preko sat vremena

Muškarci u Zagrebu češće od prosjeka kuhaju, peru suđe, glačaju, čiste dom i peru rublje, dok su Dalmatinci na razini prosjeka, osim čišćenja kuće i popravaka u kući gdje su ispod prosjeka te kontrole financija gdje su iznad prosjeka. Žene u Hrvatskoj danas obavljaju 80 posto kućanskih poslova, u najrazvijenijim europskim zemljama gotovo tri četvrtine. Što se slobodnog vremena tiče, po pola sata dnevno ima 52,7% zaposlenih udanih žena s djecom, 24,3% ima do sat vremena, 18,9% ima sat do dva i pol sata, a 4,1% žena ima preko sat i pol slobodnog vremena dnevno. Kod muškaraca, do pola sata ima njih 22,5%, do sat vremena ima njih 18,8%, od sat do dva i pol sata 32,5%, dok muškaraca s preko dva i pol sata slobodno ima 26,3%. Slobodna

28.11.2017. (23:40)

Žene koje dnevno potroše oko 30 minuta na jednostavne kućanske poslove imaju prosječno 12% manji rizik za smrt nego njihove tjelesno neaktivne vršnjakinje, 30 minuta dnevno težih kućanskih poslova smanjuje rizik za smrt za prosječno 39%

22.03.2017. (21:54)

Baš je tlaka ali se mora

Good Housekeeping, savjeti za kućanstvo na jednom mjestu

Good Housekeeping je web stranica koja nudi dosta korisnih savjeta za različite stvari u domu. Primjerice, vodič kroz 30 dana proljetnog čišćenja, kako napraviti DIY osvježivače doma, 101 savjet za bolju organizaciju, 23 kreativna poklona za Uskrs. Tu su i članci poput koliko je zeleni čaj stvarno zdrav, te što se događa tijelu kad čovjek prestane jesti meso.

24.11.2016. (21:20)

Metlu u ruke

Muškarci koji rade više kućanskih poslova – više se i seksaju

Muškarci koji žele kvalitetan seksualni život trebali bi se uhvatiti kućanskih poslova – tako barem sugerira novo istraživanje provedeno nad više od 10 tisuća žena iz svih dijelova svijeta. Prema francuskom Le Bonu, čak 72 posto žena tvrdi da ih je od partnera udaljila činjenica da su svi kućanski poslovi bili na njihovim leđima, a mnoge od njih na kraju su se upustile u aferu s drugim muškarcima. Istovremeno, neovisna studija provedena na University of Alberta pokazala je da muškarci koji su posvećeniji kućanskim poslovima imaju mnogo bogatiji i kvalitetniji seksualni život. Index, Telegraph

10.11.2015. (14:31)

Muškarci misle da dosta pomažu kod kuće, ali to je samo u njihovim mislima

31.10.2015. (08:43)

Što vaš najomraženiji kućanski posao govori o vama

01.07.2015. (14:50)

Rad od 0-24

Neravnomjerna podjela kućanskog rada velika prepreka ravnopravnosti

Žene tijekom karijere više puta ulaze i izlaze na tržište radne snage jer su unutar obitelji primarno one roditeljice, njegovateljice i o njima ovisi socijalna reprodukcija radne snage. Stoga je ravnopravnost spolova cilj za čije se ostvarivanje borba vodi i u javnoj i u privatnoj sferi života, upozorava Europski institut za ravnopravnost spolova. Bilten

07.01.2015. (13:45)

Selilmo u susjedstvo

Slovenci najviše pomažu u kućanskim poslovima

Sudeći prema količini kućanskih poslova koje obavljaju, muškarci u Sloveniji mogli bi biti najpoželjniji partneri jer u prosjeku utroše 114 minuta na dan na takve zadatke, pokazala je studija. Slovence po marljivosti prate Danci, Francuzi i Australci. Najgore su ocijenjeni muškarci iz Indije, koji pomažu svega oko 19 minuta na dan, dok Hrvati nisu uključeni u studiju. 24sata