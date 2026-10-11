Zna se tko je šefica
Istraživanje: Žene u Hrvatskoj vode brigu o gotovo svemu, muškarci o popravcima
Novo istraživanje udruge B.a.B.e. (KEUK 2) pokazuje da žene u Hrvatskoj ne obavljaju samo većinu kućanskih poslova, već nose i najveći teret kognitivnog te emocionalnog upravljanja obitelji. Gotovo 80 % žena samostalno koordinira komunikaciju sa školama i vrtićima te ugovara liječničke preglede za djecu, dok u preko 60 % slučajeva planiraju obroke i vode dječje rasporede. Također preuzimaju inicijativu u održavanju obiteljskih odnosa i pamćenju važnih datuma. Muškarci dominiraju jedino u organizaciji kućnih popravaka, dok se veće financijske odluke i plaćanje računa najčešće dijele ravnopravno. Index