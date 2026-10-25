Iznenađen... i uvređen
Izbori u Srbiji: Vučić priznao poraz: “Srušili su nas uz pomoć Zapada, ovo je verifikacija revolucije”
Vučić je izgubio!
Priznao poraz!
Živela pobeda!!!
SL 135-140, SNS 105 https://t.co/HUmgfq20Vj
— Martina Rakanjel (@karabinjera) October 25, 2026
Nakon što su neslužbeni podaci i reprezentativni uzorak Studentske liste pokazali rekordnu izlaznost od 69,1 % te njihovo premoćno vodstvo i potencijalno težak poraz vladajućih, Aleksandar Vučić obratio se javnosti te praktički priznao poraz. Priznavši da SNS ima oko 105, a Studentska lista oko 130 zastupnika, optužio je zapadne sile i “duboku američku državu” za rušenje njegova režima. Izjavio je da je ovo verifikacija revolucije, a pobjednike nazvao tek izvođačima radova te oštro napao neovisne medije i aktiviste. Jutarnji, Portal analitika
- Stručnjaci i analitičari upozoravaju da Vučić vjerojatno neće mirno predati vlast. Očekuje se da bi mogao osporiti regularnost izbora, proglasiti vlastitu pobjedu ili izazvati nerede i kaos kako bi uveo izvanredno stanje i odgodio pad. Budući da prorežimski mediji već pišu o nepravilnostima, a u Pionirskom parku niče šatorsko naselje, nije isključeno da opozicija izađe na ulice, dok se kao krajnja opcija za samog Vučića spominje i bijeg u Minsk ili Moskvu. (Jutarnji), likovi u crnom napustili Ćacilend nakon što je Vučić objavio poraz (Index)
- Index uživo s ulica Beograda: Auti trube, studenti plješčću, nakon objave rezultata zavladalo ludilo (Jutarnji, tportal)
- Policija odlučila izvesti satima zaključane vučićevce, uslijedio je totalni kaos (Naš portal, Jutarnji)
- HRT: Prolaznici u Beogradu su pokušali potjerati našu ekipu (Index)
- Komentira se na Forumu
Scenes from the streets of Belgrade. https://t.co/mHGzNojrvY
— SERBIA ELECTS (@serbia_elects) October 25, 2026