Biohakeri, ništa od vas zasad
Između znanstvenih mita i biološke stvarnosti: Možemo li zaista kupiti vječnu mladost?
Unatoč višemilijunskim ulaganjima entuzijasta poput Bryana Johnsona u ekstravagantne anti-aging režime, biologija i dalje postavlja jasne granice. Znanstvena istraživanja potvrđuju da čudotvorni lijekovi, mladenačka plazma ili intravenske infuzije zasad ne jamče dulji život, dok kandidati poput metformina i rapamicina tek prolaze ispitivanja. Iako epigenetski satovi i parcijalno stanično reprogramiranje nude uzbudljive uvid u usporeno starenje, primarni cilj suvremene medicine ostaje produljenje zdravog dijela života (healthspan). Trenutačno najučinkovitija i dokazana metoda protiv starenja ostaje razočaravajuće jednostavna: redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana, kvalitetan san i preventivna zdravstvena skrbi. Igor Berecki za Bug