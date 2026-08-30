Između znanstvenih mita i biološke stvarnosti: Možemo li zaista kupiti vječnu mladost? - Monitor.hr
Prekjučer (17:00)

Biohakeri, ništa od vas zasad

Između znanstvenih mita i biološke stvarnosti: Možemo li zaista kupiti vječnu mladost?

Unatoč višemilijunskim ulaganjima entuzijasta poput Bryana Johnsona u ekstravagantne anti-aging režime, biologija i dalje postavlja jasne granice. Znanstvena istraživanja potvrđuju da čudotvorni lijekovi, mladenačka plazma ili intravenske infuzije zasad ne jamče dulji život, dok kandidati poput metformina i rapamicina tek prolaze ispitivanja. Iako epigenetski satovi i parcijalno stanično reprogramiranje nude uzbudljive uvid u usporeno starenje, primarni cilj suvremene medicine ostaje produljenje zdravog dijela života (healthspan). Trenutačno najučinkovitija i dokazana metoda protiv starenja ostaje razočaravajuće jednostavna: redovita tjelesna aktivnost, uravnotežena prehrana, kvalitetan san i preventivna zdravstvena skrbi. Igor Berecki za Bug


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31.05. (14:00)

Benjamin Button na aparatima

Gubitak staničnog identiteta kao ključ starenja i put prema pomlađivanju

Španjolski biokemičar Juan Carlos Izpisua, suosnivač tvrtke Altos Labs, predstavio je teoriju prema kojoj starenje počinje nakon 30. godine kao “gubitak identiteta na staničnoj razini“. Taj se proces širi krvotokom i slabi otpornost na stres, a proteini povezani s njim snažni su pokazatelji rizika od smrtnosti. Kako bi preokrenuo taj proces, njegov tim razvija metodu djelomičnog staničnog reprogramiranja. Pokusi na miševima već su uspješno produžili životni vijek i obnovili oštećena tkiva bez nuspojava, a nova faza istraživanja fokusira se na obnovu doniranih ljudskih organa neprikladnih za transplantaciju. N1

14.05. (12:00)

Tko pjeva, o kremama ne misli

Pjevanje, slikanje ili odlazak u galeriju i muzej mogli bi usporiti biološko starenje

Novo istraživanje znanstvenika s UCL-a, objavljeno u časopisu Innovation in Aging, otkriva da bavljenje umjetnošću i posjećivanje kulturnih institucija izravno usporavaju biološko starenje. Analiza podataka 3556 ispitanika pokazala je da tjedni angažman u kreativnim hobijima ili odlasci u muzeje mogu usporiti starenje za 4 %, što je učinak snažniji čak i od redovite tjelovježbe. Znanstvenici ističu da umjetnost smanjuje stres i upalne procese, djelujući na organizam slično prestanku pušenja. Iako korelacija s dugovječnošću zahtijeva daljnja istraživanja, potvrđeno je da kultura značajno doprinosi biološkom zdravlju i kvaliteti života. tportal

31.03. (16:00)

Zaboravite botoks, probajte klavir

Psihologija apsorpcije: Tajna dugovječnosti krije se u gubitku pojma o vremenu

Istraživanja pokazuju da ljudi koji “lijepo stare” dijele zajedničku osobinu: sposobnost potpunog življenja u trenutku, poznatu kao stanje toka (flow). Umjesto pukog održavanja života, oni biraju aktivnosti koje ih emocionalno ispunjavaju i mentalno okupiraju. Znanost potvrđuje da takva eudaimonska dobrobit – osjećaj svrhe i duboke angažiranosti – izravno utječe na biologiju, smanjujući kortizol i upalne procese. Dok srednje godine često donose zamku “pukog odrađivanja” obveza, ključ zdrave dugovječnosti je svjesno njegovanje hobija i trenutaka u kojima vrijeme prestaje postojati. Dug život nije u brojanju godina, već u pronalaženju onoga što nas u njih istinski uvlači. Silicon Canals

14.03. (11:00)

Godine su samo broj (ako im tako kažete)

Pozitivan stav doslovno pomlađuje: Skoro svaka druga starija osoba s godinama postaje fizički i mentalno jača

Zaboravite na priče da u starosti sve ide samo nizbrdo. Novo istraživanje s Yalea, koje je vodila Becca Levy, otkriva da skoro 45% starijih osoba zapravo poboljšava svoje kognitivne ili fizičke sposobnosti tijekom vremena. Tajna? Nije u magičnom eliksiru, nego u pozitivnom stavu. Dok prosjeci sugeriraju pad, individualne priče govore drukčije: oni koji starenje ne vide kao bauk, hodaju brže i misle bistrije. Negativni stereotipi nas doslovno „biološki koče“. Dakle, nabacite osmijeh i optimizam – to je najjeftiniji (i najzabavniji) trening za mozak i tijelo koji možete dobiti. Nautilus Mag

03.03. (19:00)

Kriza srednjih godina, sponzorirana teflonom

PFAS kemikalije povezane s ubrzanim biološkim starenjem muškaraca srednje dobi

Novo istraživanje objavljeno u Frontiers Media sugerira da izloženost PFAS-ima, tzv. “vječnim kemikalijama”, može biti povezana s ubrzanim epigenetskim starenjem muškaraca u dobi od 50 do 65 godina. Analiza uzoraka krvi 326 ispitanika pokazala je jaču povezanost kod muškaraca nego kod žena. Istraživači naglašavaju da je riječ o povezanosti, a ne o dokazu uzročnosti. PFAS su široko rasprostranjeni i povezani s nizom zdravstvenih rizika, no stručnjaci ističu potrebu za dodatnim istraživanjima i regulatornim mjerama. Index

12.01. (13:00)

Ne zaboravljamo bez razloga

Znanost izdvojila tri ključna razdoblja kad mozak najbrže posustaje

Kognitivni pad započinje već u srednjoj dobi, no studija objavljena u Nature Aging pokazuje tri kritične točke: oko 57., 70. i 78. godine. U tim razdobljima ubrzavaju se promjene u mozgu povezane s debljanjem, hormonskim padovima, umirovljenjem, manjkom mentalne stimulacije i upalama. Ipak, stil života ima presudnu ulogu – redovita tjelesna aktivnost, mentalni izazovi, društveni kontakti, kontrola težine i kolesterola te dugoročno planiranje mogu znatno usporiti gubitak pamćenja i kognitivnih sposobnosti. Telegraph, Index

12.12.2025. (20:00)

Slatka formula za dulju mladost

Teobromin u tamnoj čokoladi povezan sa sporijim biološkim starenjem

Znanstvenici s King’s Collegea otkrili su povezanost između razine teobromina, spoja u tamnoj čokoladi, i sporijeg biološkog starenja. Studija u Britaniji i Njemačkoj pokazala je da teobromin može utjecati na zdravlje i funkcije tijela, iako stručnjaci ne preporučuju veće konzumiranje čokolade. Istražuje se je li učinak specifičan za teobromin ili u kombinaciji s polifenolima, snažnim antioksidansima prisutnim u kakau i drugim namirnicama. Otkriće može pomoći u razumijevanju prehrambenih metabolita i njihovog utjecaja na zdravlje i dulji život. HRT

19.11.2025. (15:37)

Meditacija i joga nas izgleda mogu pomladiti, iako na prvu zvuči kao marketinški trik

16.11.2025. (18:00)

Poligloti: jedini ljudi koji stare sporije od vlastitog vokabulara

Tko govori više jezika – sporije stari

Velika studija Trinity koledža, provedena na više od 86.000 ljudi iz 27 europskih zemalja, pokazala je da višejezične osobe mjerljivo sporije stare od jednojezičnih. Redovito prebacivanje između jezika jača mehanizme pažnje i kognitivnu rezervu, što smanjuje rizik ubrzanog starenja i demencije. Efekt je jači što osoba govori više jezika i ostaje stabilan i nakon što se u obzir uzmu faktori poput obrazovanja, prihoda ili okoliša. Istraživači ističu da je najveći učinak kad se jezici uče i koriste tijekom života, a ne tek u starosti. DW

12.11.2025. (08:00)

Ipak su tri puberteta

Znanstvenici otkrili da tijelo stari u dva vala – u 40-ima i drugi put nakon 60-e

Znanstvenici su pratili 108 odraslih osoba i analizirali više od 246 milijardi bioloških podataka kako bi razumjeli kako tijelo stari. Otkrili su da se većina molekula u tijelu značajno mijenja u dva ključna razdoblja: sredinom četrdesetih i početkom šezdesetih godina. Prvi val povezan je s promjenama u metabolizmu masti, kofeina i alkohola te zdravljem kože, mišića i srca, dok drugi utječe na ugljikohidrate, imunološki sustav i bubrege. Promjene nisu vezane samo uz menopauzu, nego pogađaju oba spola, pa slijede daljnja istraživanja. Index