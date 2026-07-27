Možete obrisati znoj s čela

Izmijenjene antiinflacijske mjere: 'paušalcima' ipak nešto manja davanja - Monitor.hr
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Izmijenjene antiinflacijske mjere: ‘paušalcima’ ipak nešto manja davanja

Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je ublažene porezne mjere nakon konzultacija s poduzetnicima. Porez na prekomjerne bruto profitne marže od 50% primjenjivat će se u 2026. na oko 1800 srednjih i velikih tvrtki koje premaše prag marže od 15%. Za 83,4% paušalnih obrtnika i sve s prihvatljivim prihodima do 40.000 eura pravila ostaju ista, dok veće razrede očekuje povećanje davanja. Porezi na iznajmljivanje u turizmu rastu u najrazvijenijim zonama, a umirovljenicima se u potpunosti ukida porez na dohodak za mirovine iznad 600 eura. Vlada ujedno najavljuje nove intervencije u cijene goriva ublažavanjem trošarina. tportal


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02.07. (18:30)

Skuplja pita nego tepsija

Kratohvil: Antiinflacijske mjere neopravdano kažnjavaju obrtnike umjesto pravih uzročnika inflacije

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil izrazio je iznenađenje novim antiinflacijskim mjerama u čijem kreiranju HOK nije sudjelovao. Iako podržava stabilnost javnih financija i zaštitu standarda građana, ističe da mjere pogrešno padaju na teret paušalnih obrtnika. Prema njegovim riječima, stvarni uzročnici inflacije u Hrvatskoj su rast plaća u javnom sektoru i visoke cijene u velikim trgovačkim lancima. Kratohvil priznaje postojanje problema prikrivenog zapošljavanja, no poručuje kako pojedinačne zlouporabe nisu opravdanje za kažnjavanje svih 92 tisuće obrtnika, zaključivši slikovito da se “ne ubija krava zbog jednog šnicla”. N1