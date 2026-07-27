Možete obrisati znoj s čela

Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je ublažene porezne mjere nakon konzultacija s poduzetnicima. Porez na prekomjerne bruto profitne marže od 50% primjenjivat će se u 2026. na oko 1800 srednjih i velikih tvrtki koje premaše prag marže od 15%. Za 83,4% paušalnih obrtnika i sve s prihvatljivim prihodima do 40.000 eura pravila ostaju ista, dok veće razrede očekuje povećanje davanja. Porezi na iznajmljivanje u turizmu rastu u najrazvijenijim zonama, a umirovljenicima se u potpunosti ukida porez na dohodak za mirovine iznad 600 eura. Vlada ujedno najavljuje nove intervencije u cijene goriva ublažavanjem trošarina. tportal