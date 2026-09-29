Probleme širimo i na Svemir

Izvješće ESA-e za 2026.: Zemljina orbita pred kolapsom zbog gomilanja svemirskog otpada - Monitor.hr
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Izvješće ESA-e za 2026.: Zemljina orbita pred kolapsom zbog gomilanja svemirskog otpada

Prema izvješću ESA-e za 2026., Zemljina orbita ubrzano se pretvara u krcato smetlište. Rekordan broj lansiranja komercijalnih konstelacija i nedovoljno uklanjanje starih satelita drastično pogoršavaju zdravlje okoliša i povećavaju rizik od Kesslerova sindroma – opasnog lanca sudara. Iako raste svijest o problemu, stručnjaci upozoravaju da su nužne hitne akcije. ESA stoga kroz inicijativu “Zero Debris” do 2030. planira ograničiti novi otpad, aktivno uklanjati stare objekte te razvijati tehnologije za održavanje i recikliranje u svemiru. Bug


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07.12.2025. (12:00)

Kad još uvijek nema svemirskih komunalaca

Povratak bez posade: svemirski otpad opet pokazao zube

Kineska kapsula Shenzhou-20 vraća se na Zemlju bez posade nakon što je mikroskopski komadić svemirskog otpada probio prozor letjelice. Iako je rizik procijenjen kao nizak, lansirana je misija Shenzhou-22 kako bi astronauti sigurno sletjeli. Svemirski otpad postaje globalni problem: u orbiti je preko 15.000 tona materijala, a i čestice manje od milimetra jure 7,6 km/s i mogu probiti zaštitu. Tehnologije za čišćenje postoje, ali su još u začecima, a međunarodni propisi zastarjeli. Bez obveza i koordinacije, rizici će samo rasti. tportal

20.08.2024. (13:00)

Svemirski komunalci

Zemljina orbita je puna smeća, čistit će je japanska tvrtka

Astroscale je priopćio da će u utorak potpisati petogodišnji ugovor o uklanjanju otpada iz Zemljine orbite s Japanskom agencijom za istraživanje svemira (JAXA). Pritom će razviti novu svemirsku letjelicu pod nazivom ADRAS-J2 koju će opremiti tehnologijom robotske ruke za hvatanje svemirskog otpada. Cilj je započeti s prikupljanjem otpada do ožujka 2029., stoji u priopćenju kompanije. Svemirski otpad sve više postaje rizik za misije u svemiru, budući da je broj satelita u orbiti naglo porastao. HRT

25.07.2024. (20:00)

I Svemir će biti pun smeća

Uskoro se ni zvijezde neće vidjeti: Broj aktivnih satelita u Zemljinoj orbiti premašio je 10.000

Tvrtka Look Up Space nabrojila je prošlog mjeseca oko Zemlje 10.019 aktivnih satelita, od čega 6.646 pripada Starlinku. U prvoj fazi, kad se kompletira bit će 12.000 satelita Starlinka, s mogućnošću kasnijeg proširenja na 34.400. Većina satelita nalazi se u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), koja čini 84 posto ukupnog broja. Sateliti se primarno koriste za komunikaciju, s 3.135 jedinica namijenjenih toj svrsi. Promatranje Zemlje slijedi s 1.052 satelita, dok je 383 posvećeno tehnološkom razvoju. Porast broja satelita doveo je do značajnog povećanja svemirskog otpada i rizika od sudara. Trenutno se prati gotovo 3.200 raketnih stupnjeva i 13.326 komada otpada, što predstavlja samo dio procijenjenih milijun komada veličine centimetar ili više. Bug

04.04.2024. (01:00)

Još je dobro i prošao

Dio svemirskog otpada pao mu na kuću i stvorilo rupu na krovu, pitanje je hoće li dobiti odštetu

Gotovo dva kilograma težak predmet s Međunarodne svemirske stanice razbio je krov kuće Alejandra Otera u Naplesu na Floridi. Vlasnik kuće je 16. ožujka podijelio slike glomaznog cilindričnog objekta na X-u. Predmet je napravio veliku rupu u podovima i stropu njegove dvokatnice u Naplesu na Floridi. Ars Technica piše da NASA istražuje slučaj kako bi utvrdila je li ovo smeće doista dio velike palete baterija ISS-a. S ukupnom masom od 2,6 metričkih tona paleta je nekontrolirano ušla u Zemljinu atmosferu 8. ožujka 2024. Bilo je to najteže smeće izbačeno s orbitalne stanice. Devet zastarjelih baterija namjerno je odbačeno s ISS-a 2021. godine, a paleta veličine SUV-a od tada lagano pada prema Zemlji. Otero je objavio da čeka odgovor odgovornih agencija za rješavanje troškova štete u njegovoj kući. No s naplatom štete mogao bi biti problem jer je odbačena paleta (i baterije na njoj) japanske proizvodnje. Revija HAK

08.12.2023. (13:00)

Prometna pravila za svemir

Velika gužva u svemiru: Previše je satelita, raste opasnost od sudara

Sve je više satelita u Zemljinoj orbiti. Europska svemirska agencija (ESA) stoga poziva na jasna prometna pravila kako bi se spriječili sudari u svemiru. Trenutno je oko 8800 aktivnih satelita u Zemljinoj orbiti, od čega je više od 5000 Starlinkovih satelita. U nadolazećim godinama Starlink želi proširiti taj broj na 42.000 satelita. Kina također planira 13.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kao konkurenciju Starlinku. S obzirom na značajno povećanje, slobodni prostor u Zemljinoj orbiti sve je oskudniji, a rizik od sudara sve veći. Uz sve veću gustoću satelita, problem koji prijeti svemirskim putovanjima je i porast svemirskog otpada. ESA je stoga formulirala cilj značajnog smanjenja stvaranja svemirskog otpada do 2030. Prema Aschbacheru, planirano je da će svaki satelit poslan u svemir nakon tog datuma biti aktivno uklonjen iz orbite na kraju svog životnog vijeka. Revija HAK

01.06.2021. (16:30)

Nema gdje ne zagađujemo

Svemirsko smeće pogodilo i oštetilo ISS

Problem svemirskog otpada postaje sve veći, a to potvrđuje i novi problem s kojim se susrela Međunarodna svemirska postaja. Komad svemirskog otpada pogodio je i oštetio njenu robotsku ruku Canadarm2 te probio termičku zaštitu. Instrument je funkcionalan, no pitanje je kako će svemirski programi reagirati na njega te se suočiti s problemom 130 milijuna fragmenata materijala ljudske proizvodnje manjih od jednog milimetra koji kruže oko Zemlje. Index

 

21.11.2019. (18:30)

Brze i kratke

07.07.2016. (08:52)

Daenerys is coming

Kina lansirala najnoviji satelit, Amerikanci u strahu

“Lutajući zmaj” najnoviji je satelit kojeg je Kina poslala u svemir 25. lipnja, tvrdeći da mu je primarni zadatak čišćenje otpada zaostalog u svemiru od drugih letjelica, no u SAD-u se već strahuje da se zapravo radi o moćnom oružju koje vreba potencijalne mete. Svemirski otpad predstavlja prijetnju misijama u svemiru; prošle godine došlo je do incidenta kad su astronauti Međunarodne svemirske postaje zamalo stradali od ostataka prastarog ruskog satelita. Dnevnik.hr, Daily Beast