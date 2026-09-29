Probleme širimo i na Svemir
Izvješće ESA-e za 2026.: Zemljina orbita pred kolapsom zbog gomilanja svemirskog otpada
Prema izvješću ESA-e za 2026., Zemljina orbita ubrzano se pretvara u krcato smetlište. Rekordan broj lansiranja komercijalnih konstelacija i nedovoljno uklanjanje starih satelita drastično pogoršavaju zdravlje okoliša i povećavaju rizik od Kesslerova sindroma – opasnog lanca sudara. Iako raste svijest o problemu, stručnjaci upozoravaju da su nužne hitne akcije. ESA stoga kroz inicijativu “Zero Debris” do 2030. planira ograničiti novi otpad, aktivno uklanjati stare objekte te razvijati tehnologije za održavanje i recikliranje u svemiru. Bug