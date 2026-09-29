Probleme širimo i na Svemir

Gotovo dva kilograma težak predmet s Međunarodne svemirske stanice razbio je krov kuće Alejandra Otera u Naplesu na Floridi. Vlasnik kuće je 16. ožujka podijelio slike glomaznog cilindričnog objekta na X-u. Predmet je napravio veliku rupu u podovima i stropu njegove dvokatnice u Naplesu na Floridi. Ars Technica piše da NASA istražuje slučaj kako bi utvrdila je li ovo smeće doista dio velike palete baterija ISS-a. S ukupnom masom od 2,6 metričkih tona paleta je nekontrolirano ušla u Zemljinu atmosferu 8. ožujka 2024. Bilo je to najteže smeće izbačeno s orbitalne stanice. Devet zastarjelih baterija namjerno je odbačeno s ISS-a 2021. godine, a paleta veličine SUV-a od tada lagano pada prema Zemlji. Otero je objavio da čeka odgovor odgovornih agencija za rješavanje troškova štete u njegovoj kući. No s naplatom štete mogao bi biti problem jer je odbačena paleta (i baterije na njoj) japanske proizvodnje. Revija HAK