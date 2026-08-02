Plesač ne klizi, sobe se kreću

Povodom 30. obljetnice pjesme Virtual Insanity, frontmen grupe Jamiroquai, Jay Kay, rekreirao je legendarni glazbeni spot u suradnji s agencijom Lucky Generals i redateljskim dvojcem Julien & Quentin. Umjesto korištenja umjetne inteligencije ili kompjutorskih efekata, produkcijski tim Magna Studios izradio je devet stvarnih, fizičkih soba. Za razliku od originalnog spota gdje su se pomicali zidovi, u novoj verziji pomicao se pod. Jay Kay je sam osmislio koreografiju, a spot slavi analogne filmske tehnike, dok konačno otkriva i za čime je glazbenik godinama posezao u spotu. Little Black Book.. originalni spot režirao je poznati redatelj Jonathan Glazer.