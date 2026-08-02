Plesač ne klizi, sobe se kreću
Jamiroquai rekreirao kultni spot za “Virtual Insanity” uz pomoć devet pravih soba
Povodom 30. obljetnice pjesme Virtual Insanity, frontmen grupe Jamiroquai, Jay Kay, rekreirao je legendarni glazbeni spot u suradnji s agencijom Lucky Generals i redateljskim dvojcem Julien & Quentin. Umjesto korištenja umjetne inteligencije ili kompjutorskih efekata, produkcijski tim Magna Studios izradio je devet stvarnih, fizičkih soba. Za razliku od originalnog spota gdje su se pomicali zidovi, u novoj verziji pomicao se pod. Jay Kay je sam osmislio koreografiju, a spot slavi analogne filmske tehnike, dok konačno otkriva i za čime je glazbenik godinama posezao u spotu. Little Black Book.. originalni spot režirao je poznati redatelj Jonathan Glazer.