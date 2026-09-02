Neki nisu škrti s napojnicama, dok drugi samo kukaju
Japanci su najpristojniji, Amerikanci troše najviše, a Nijemci traže avanturu
Istraživanje platforme SafariBookings među 192 turistička operatera otkrilo je navike turista širom svijeta. Japanci su uvjerljivo najpristojniji gosti, dok su se Talijani našli na samom dnu te ljestvice. Amerikanci drže prvo mjesto po potrošnji i veličini napojnica, a slijede ih Nijemci i Kanađani. Kada je riječ o aktivnom odmoru i avanturama, prednjače europski turisti na čelu s Nijemcima i Francuzima, dok su Britanci i Indijci skloniji opuštanju. S druge strane, Indijci i Japanci proglašeni su najvećim ljubiteljima lokalne hrane i gastronomije na putovanjima. N1