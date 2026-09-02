Japanci su najpristojniji, Amerikanci troše najviše, a Nijemci traže avanturu - Monitor.hr
Prekjučer (10:00)

Neki nisu škrti s napojnicama, dok drugi samo kukaju

Japanci su najpristojniji, Amerikanci troše najviše, a Nijemci traže avanturu

Istraživanje platforme SafariBookings među 192 turistička operatera otkrilo je navike turista širom svijeta. Japanci su uvjerljivo najpristojniji gosti, dok su se Talijani našli na samom dnu te ljestvice. Amerikanci drže prvo mjesto po potrošnji i veličini napojnica, a slijede ih Nijemci i Kanađani. Kada je riječ o aktivnom odmoru i avanturama, prednjače europski turisti na čelu s Nijemcima i Francuzima, dok su Britanci i Indijci skloniji opuštanju. S druge strane, Indijci i Japanci proglašeni su najvećim ljubiteljima lokalne hrane i gastronomije na putovanjima. N1


Slične vijesti

15.08. (19:00)

A da im se ponudi nešto dobro?

Novi profili turista na Jadranu: Imućni gosti bojkotiraju loše restorane

Novi val imućnih i financijski pismenih gostiju, poput više srednje klase iz Poljske, spreman je izdvojiti tisuće eura za luksuzni smještaj i prijevoz, no na destinaciji odbija plaćati prenapuhane cijene za lošu gastronomsku ponudu. Umjesto posjeta osrednjim lokalnim restoranima s upitnom kvalitetom hrane i usluge, ovi turisti radije kupuju namirnice u supermarketima te sami pripremaju obroke na terasama unajmljenih vila. Dok Istra uspješno spaja luksuzni smještaj s autentičnom ponudom, ostatak obale gubi izvanpansionsku potrošnju jer ugostiteljska infrastruktura znatno zaostaje za visokim standardima privatnog smještaja. Kult plave kamenice

27.07. (21:00)

Zapravo nam treba kanader

Vizek: Zabrana prodaja alkohola je kao polusuha borova šuma koju smo polili kerozinom i zapalili, da bi je gasili vrčem vode

Tijekom pola stoljeća izgradnje našeg turističkog modela učinili smo sve da stan pretvorimo u apartman, lokalni javni prostor u produžetak turističkog smještaja, a supermarket u zamjenu za hotelsku kuhinju i bar. Primjer: Grad Split najprije potiče to da u njega zrakoplovom stigne što veći broj turista slabije platežne moći, zatim im nudi tisuće jedinica jeftinijeg privatnog smještaja i jedan od najvećih festivala elektroničke glazbe u Europi, pritom očekujući što veću potrošnju. Nakon toga im poslije devet navečer zabranjuje kupnju jeftinijeg alkohola u trgovini da se ludovanje, eto, ne bi otelo svakoj kontroli.

Sve se to, valjda, temelji na nadi da je prosječan gost do te mjere neinteligentan i neće shvatiti da se alkoholom može opskrbiti prije devet navečer ili ga nastaviti kupovati u kafiću. Ostaje pitanje je li lud gost koji se ponaša u skladu s turističkim proizvodom koji smo mu ponudili ili grad koji ga jednom rukom poziva, koristeći za to javni novac, a drugom ga pokušava disciplinirati kada posljedice njegova dolaska postanu neugodne. Maruška Vizek za tportal

25.07. (13:00)

Tamo im daju više za manje

Hrvatska na vrhu Mediterana po ocjenama, ali nam Grčka i dalje “krade” goste

Opsežna analiza 1,6 milijuna recenzija pokazuje da Hrvatska ima najvišu prosječnu ocjenu među pet mediteranskih zemalja, ali to duguje blagonaklonijim gostima (Mađari, Poljaci). U izravnoj usporedbi istih nacija, Grčka uvjerljivo vodi jer nudi bolji doživljaj usluge. Hrvati briljiraju u čistoći i poštenju, a lošije stoje s opremom (klima, Wi-Fi) i osjećajem visoke cijene – posebno na rivama i plažama. Ipak, naši su problemi tehnički i rješivi: Makarska je druga na Mediteranu, što dokazuje da je ključ u dobrom upravljanju iskustvom. Index

07.07. (15:00)

Alkoholni gimnastičari i akrobati

‘Ka šta se more vidit na sliku, sad se oblejani šetaju po krovu zgrade’: pijani turisti u Splitu ljetna svakodnevica

Splitska arhitektica Mariana Bucat oštro je kritizirala kratkoročni najam u višestambenim zgradama nakon incidenta s pijanim britanskim turistima u Dubrovačkoj ulici. Nakon što su povratili u taksi i po zajedničkom stubištu, turisti su počeli hodati po samom rubu krova zgrade. Bucat naglašava da takvo ponašanje ugrožava živote i stvara golem financijski pritisak na javne službe – od hitne pomoći i policije do čistoće i pravosuđa. Zaključuje kako javni trošak saniranja ovakvih situacija daleko nadmašuje zaradu neodgovornih iznajmljivača, zbog čega podržava veće poreze na takvu vrstu najma. Slobodna, Jutarnji

20.04. (18:00)

Hvala BBC-u i nekim rentijerima, neka vam naš BDP oprosti

BBC: Ove turističke destinacije su kao Hrvatska, ali jeftinije

Analiza udruge ABTA pokazuje da britanski turisti sve više napuštaju klasične pakete u potrazi za autentičnošću i nižim cijenama. Uslijed rasta troškova života i geopolitičkih nesigurnosti, fokus se seli na Crnu Goru i Albaniju, baltičke zemlje i sjever Španjolske. Kao prednosti se ističu cjenovna povoljnost u slučaju naših susjeda na Jadranu, hladnija klima kada govore o sjeveru Europe te manje masivnog turizma te dobre gastronomije u slučaju pojedinih regija Španjolske. Trend putovanja vlakom i istraživanja nepoznatih zemalja postaje prioritet, dok cijena ostaje ključni faktor pri odabiru destinacije. Index, BBC

19.02. (20:00)

Više troše, manje se guraju

Europski turizam u 2026. raste zahvaljujući dalekim tržištima i većoj potrošnji, popularnost raste kod Kineza i Indijaca

Prema izvješću European Travel Commission (ETC), europski turizam će u 2026. porasti oko šest posto u dolascima, uz snažniji rast s dalekih tržišta (devet posto), osobito iz Kine i Indije (28 posto). Iz SAD-a se očekuje umjereniji rast od oko četiri posto. Potrošnja turista nastavlja rasti brže od dolazaka, a jača i interes za putovanja izvan glavne sezone. Sjeverna i srednja Europa bilježe snažnije relativne poraste, dok popularne mediteranske zemlje zadržavaju stabilne rezultate. Turisti sve više traže “vrijednost za novac” i kraće boravke. Lider

22.08.2025. (22:00)

Lijepa reklama

Prevara na Jadranu: Nijemci platili luksuz, dobili zapuštenu kuću s plijesni

Njemačka obitelj Hermel platila je 2500 eura za kuću za odmor u Hrvatskoj, no umjesto luksuza dočekala ih je plijesan, polomljene pločice, opasan bazen i svjetla koja vise sa žica. U dvorištu su naišli čak i na iskorišteni kondom. Agencija ih je u početku odbila, pa su morali unajmiti novu kuću za dodatnih 2600 eura. Nakon pritužbi i pravne pomoći, početkom srpnja agencija im se ipak ispričala i vratila novac. Dnevnik, Stern

22.08.2025. (10:00)

Samo nemoj s japankama u brda i ljutiti zaštitare i siguran si

Hrvatska – najsigurnija avantura na Mediteranu za turiste

Iako mediji ljeti često naglašavaju incidente s turistima, od tučnjava zaštitara do preplaćenih vožnji taksijem, Hrvatska je i dalje među najsigurnijim svjetskim destinacijama. Stručnjaci poput Damira Krešića i Gorana Rihelja ističu da ozbiljni incidenti jedva prelaze razinu statističke pogreške, dok infrastruktura, HGSS i policijska suradnja osiguravaju visoku razinu zaštite gostiju. Najveći izazovi ostaju kontrola adrenalinskih sportova i bolja komunikacija institucija, no ukupna sigurnosna slika Hrvatske i dalje je jedna od ključnih prednosti na turističkom tržištu. DW

03.07.2025. (13:00)

Više će platiti ono što im više vrijedi

Turisti kod nas potroše dnevno 170 eura, a u Italiji i Španjolskoj 250 eura

Iako brojke turista variraju, a svibanj je podbacio, hrvatski turizam u lipnju bilježi snažan oporavak. No pravi izazov nije broj noćenja, već potrošnja – strani gosti u Hrvatskoj dnevno troše oko 170 eura, dok u Italiji i Španjolskoj troše 250, a u Portugalu i do 400 eura. Cijene u Hrvatskoj rastu brže nego kvaliteta, osobito u restoranima, što smanjuje konkurentnost. Struktura smještaja s dominacijom privatnog najma dodatno ograničava rast prihoda i dodane vrijednosti. Potrošnja raste nominalno, ali realno stagnira ili opada. Poslovni

29.04.2025. (18:00)

Škrti furešti, rasipni Hrvati

Turistički promet 2024.: Hrvati troše više vani, stranci sve škrti u Hrvatskoj

Prošle godine potrošnja stranih turista u Hrvatskoj gotovo je stagnirala (+2,66 %), dok su Hrvati u inozemstvu trošili 32,9 % više, najviše u BiH i Sloveniji. Prihodi od ključnih tržišta (Njemačka, Austrija, Slovenija) pali su, a rast potrošnje bilježe Australci, Mađari i Francuzi. Suficit u turističkoj razmjeni smanjen je za 1,4 %. I dok su strani gosti stegnuli remen zbog visokih cijena, Hrvati su otkrili čari dalekih destinacija poput SAD-a i Kine. tportal