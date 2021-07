Škorin rebus

I tako se Domovinski pokret u ove dvije županije, posebno u Splitsko-dalmatinskoj gdje je tri desetljeća na vlasti stranka nezadovoljstvo kojom je i iniciralo ulazak Miroslava Škore u politiku, našao lice u lice sa stvarnošću. I konačnim pitanjem, zapisanim u genetski od kod prvog dana nastanka Škorine stranke. Treba li, dakle, Domovinski pokret – s kim god – rušiti HDZ ili se zadovoljiti ulogom korektiva (neki će to nazvati “desnim rezervoarom”) Plenkovićeve stranke? Ili se, nekim čudom, karte nakon novih izbora mogu posložiti tako da Domovinski pokret ne ostane na ovakvoj političkoj vjetrometini? No, i to bi, opet, bila samo odgoda konačnog rješenja “Škorinog rebusa”: Popravljanje ili rušenje HDZ-a, sa svim rizicima koje te odluke nose. Treći put, onaj s izvanrednim izboirma je, ipak, tek samo guranje odgovora još malo dalje u budućnost. Piše Jasmin Klarić za Telegram