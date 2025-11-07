Jedan sustav. Sve što ti treba za fiskalizaciju 2.0 - Monitor.hr
Jedan sustav. Sve što ti treba za fiskalizaciju 2.0

platikarti.com

Zaboravi na više različitih alata i beskrajnu papirologiju.
Plati karticom spaja sve što ti treba za moderno poslovanje — fiskalizaciju, izdavanje računa, kartično plaćanje i povezanost s web shopom — u jedno jednostavno rješenje.
Bilo da radiš u uredu, trgovini ili na terenu, sve imaš pod kontrolom:

  • Mobilna aplikacija za izdavanje računa i praćenje uplata u pokretu
  • Kartični terminali povezani s tvojim računima u stvarnom vremenu
  • Integracija sa shopom — automatsko izdavanje računa i naplata narudžbi
  • Fiskalizacija i evidencija u skladu sa svim propisima

Bez dodatnih troškova, bez komplikacija — sve radi zajedno, od prvog dana.
provjeri na platikarti.com


