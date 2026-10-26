Sami svoje bolje polovice
Jedanaestogodišnje istraživanje srušilo mit: Ljudi koji dugo nemaju partnera jednako su sretni i zadovoljni životom
Čak 90 % sudionika istraživanja Sveučilišta u Torontu iskazalo je visoku razinu ukupnog zadovoljstva životom, neovisno o dobi. Iako su želja za vezom i zadovoljstvo seksualnim životom varirali – pri čemu su obrazovaniji češće bili nezadovoljniji intimnim životom – opća sreća ostala je iznimno stabilna. Ključnu ulogu u doživljaju samačkog života imaju osobine ličnosti; emocionalno stabilnije i ekstrovertnije osobe znatno lakše uživaju u solo statusu, dok želja za ljubavlju ne umanjuje njihovo svakodnevno zadovoljstvo. Index