Internet kakvog smo nekad znali

Tu su Bad luck Brian, Overly attached girlfirend, Chuck Testa, Annoying Orange, Tayja Zondaya, Success Kid i neki drugi, koji poručuju “Come Back to Firefox”: Mozillina kampanja kojom nastoji privući korisnike umorne od praćenja i agresivnog guranja umjetne inteligencije u preglednicima poput Google Chromea. Kako bi oživjela duh interneta iz kasnih 2000-ih i ranih 2010-ih – kada je imala čak 32 % tržišnog udjela – Mozilla je okupila ikone tog doba. Mashable