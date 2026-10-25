Južnokorejski znanstvenici: Van Goghova "Zvjezdana noć" nastala je prema stvarnom rasporedu zvijezda - Monitor.hr
Nedjelja (20:00)

Slikao je i po noći

Južnokorejski znanstvenici: Van Goghova “Zvjezdana noć” nastala je prema stvarnom rasporedu zvijezda

Stogodišnja teorija da je “Zvjezdana noć” Vincenta van Gogha plod čiste mašte dobila je znanstveni obrat. Istraživači iz Južne Koreje (SLLAB i Sveučilište Kyung Hee) simulirali su noćno nebo iznad Saint-Rémy-de-Provencea i otkrili da raspored nebeskih tijela na slici iznenađujuće precizno odgovara nebu u ranim satima 22. srpnja 1889. godine. Prikaz Venere, Mjeseca i zvjezdanog skupa Hijade ukazuje na to da je Van Gogh pomno planirao kompoziciju na temelju stvarnog promatranja kroz prozor, vjerojatno spajajući bilješke prikupljene tijekom nekoliko ljetnih noći. HRT


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27.03. (19:00)

Tjeskobna tišina

Analiza Hopperovih ‘Noćnih ptica u baru’: Samoća u izlogu New Yorka

Ovaj video donosi analizu slavnog remek-djela “Nighthawks” (Noćne ptice u baru) Edwarda Hoppera iz 1942. godine. Autor istražuje kako je Hopper, čovjek koji je i sam bio bolno sramežljiv i visok preko dva metra, uspio naslikati samu srž urbane otuđenosti. Priča otkriva da slika nije samo prikaz kasnonoćnog bara, već odraz Hopperova tjeskobnog braka s Jo, koja mu je bila jedini model, ali s kojom je često živio u eksplozivnoj tišini. Slika je dovršena samo nekoliko tjedana nakon napada na Pearl Harbor i ulaska Amerike u rat.

Iako Hopper nije slikao ratne scene, autor videa ističe da je opći osjećaj strepnje i užasa koji su Amerikanci tada osjećali “natopio” samu sliku. Video objašnjava majstorsku upotrebu svjetla – tada novonastalog neona – koje likove u baru zatvara poput “uzoraka u tegli”, bez vidljivih vrata za izlaz. Iako se godinama tragalo za stvarnom lokacijom bara u New Yorku, istina je da je on postojao samo u umjetnikovoj glavi, kao spoj sjećanja i filmskog utjecaja. Na kraju, video nas podsjeća da nas Hopperove slike zapravo tješe: pokazuju nam da u svom osjećaju usamljenosti – nismo sami. Great Art Explained

16.05.2024. (16:00)

Nema mjesta za naivne

Vladimir Crnković: Muzej naivne umjetnosti nekad je bio najvažnija europska institucija, ovo što se danas izlaže je sramota

Vrhunski majstori Hlebinske škole “tehniku slikarstva na staklu, u metjerskom smislu”, doveli su, ističe, do “takva virtuoziteta i savršenstva da im u umjetnosti 20. stoljeća u svijetu gotovo nema ravnih”. Svjetlo je bacio i na to da je naiva svojedobno bila svrstavana na “rub umjetnosti” te da se o njoj raspravljalo kao o marginalnoj pojavi, koja je, međutim, u drugoj polovini 20. stoljeća postala “vrlo popularan i poticajan umjetnički fenomen – i to ne samo u estetskom nego i u sociološkom, psihološkom, kulturološkom, antropološkom i merkantilnom smislu”. U naivi su, priča, prepoznate neke od važnih karakteristika moderne umjetnosti, a ona je i “dokaz demokratizacije općedruštvenih odnosa i umjetničkog stvaralaštva”. Danas u Hrvatskom muzeju naivne umjetnosti više nema nijedne slike brojnih važnih autora, dok su i ovi najpoznatiji predstavljeni tek s pokojom slikom, kaže bivši ravnatelj. Jutarnji

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13.03.2022. (17:44)

Slika koju je naslikala svinja prodana za 25 tisuća dolara

13.02.2022. (21:00)

Umjetnost iz negativnog

Dimitrije Popović izdao knjigu ‘Slikarstvo i mržnja’

Iako se od slikara ne očekuje toliko da budu verbalni i intelektualni tipovi, Dimitrije Popović podjednako se lako izražava kao slikar i kao književnik. Kroz novu knjigu na odabranim primjerima poznatih slika, ali i svojih djela, pokušava dati odgovor na pitanje zašto su negativne emocije posebno produktivni pokretači umjetničke kreacije. Kako je u recenziji knjige napisao akademik Krešimir Nemec, riječ je o interdisciplinarnim psihološko-sociološkim studijama o fenomenu mržnje, ali i oblicima njezine tematizacije u likovnoj umjetnosti od renesansnog slikarstva do povijesnih avangardi u prvoj polovici 20. stoljeća. Umjetnost je oblik discipliniranja emocije. Umjetnik nije nekakav somnambulni tip koji radi nesvjesno, nagonski, u bunilu. Umjetnički proces zahtijeva disciplinu i preciznost realizacije. Nacional

13.11.2019. (20:30)

Duši dalo

Ples, pjevanje i posjeti muzejima dobri za fizičko i mentalno zdravlje

Jedna krasna vijest, prema izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije: bavljenje glazbom i pjevanjem poboljšava pažnju i pamćenje među osobama koje pate od demencije; slušanje glazbe utječe na kontrolu razine glukoze u krvi tijekom uobičajenih i stresnih situacija kod osoba koje boluju od dijabetesa; sasvim mala djeca kojoj su roditelji čitali prije spavanja imala su kvalitetniji i dulji san te im je koncentracija u školi bolja; bavljenje ručnim radovima može biti korisno te pridonijeti poboljšanju općega zdravstvenog stanja, kao i ublažiti nuspojave liječenja raka, poput umora, nedostatka apetita, kratkoće daha i mučnine.

 