Slikao je i po noći
Južnokorejski znanstvenici: Van Goghova “Zvjezdana noć” nastala je prema stvarnom rasporedu zvijezda
Stogodišnja teorija da je “Zvjezdana noć” Vincenta van Gogha plod čiste mašte dobila je znanstveni obrat. Istraživači iz Južne Koreje (SLLAB i Sveučilište Kyung Hee) simulirali su noćno nebo iznad Saint-Rémy-de-Provencea i otkrili da raspored nebeskih tijela na slici iznenađujuće precizno odgovara nebu u ranim satima 22. srpnja 1889. godine. Prikaz Venere, Mjeseca i zvjezdanog skupa Hijade ukazuje na to da je Van Gogh pomno planirao kompoziciju na temelju stvarnog promatranja kroz prozor, vjerojatno spajajući bilješke prikupljene tijekom nekoliko ljetnih noći. HRT